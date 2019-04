Nachdem Holstein Kiel in der Vorsaison erst in der Relegation am VfL Wolfsburg gescheitert war, befinden sich die "Störche" auch in dieser Saison wieder mitten im Aufstiegskampf.

Durch die Schwächephase des Hamburger SV und von Union Berlin kann die KSV mit einem Sieg gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt (2. Bundesliga: FC Ingolstadt 04 - Holstein Kiel, ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heranrücken.

"Wir wollen dieses Spiel gewinnen - mit aller Macht. Platz drei ist vier Punkte entfernt, Platz zwei sechs. Um das Maximum zu erreichen, müssen wir diese Aufgabe lösen", kündigte Kiels Trainer Tim Walter bereits an. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Bielefeld will "Stimmungskiller" auf St. Pauli sein

Auch der FC St. Pauli befindet sich trotz vier Spielen in Serie ohne Sieg noch im Rennen um den Relegationsplatz. Mit dem neuen Trainer Jos Luhukay an der Seitenlinie wollen die Kiez-Kicker vor heimischem Publikum gegen Arminia Bielefeld (2. Bundesliga: FC St. Pauli - Holstein Kiel, ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) die Kehrtwende einleiten.

Der Niederländer übernahm erst am Mittwoch für den entlassenen Markus Kauczinski die Leitung beim früheren Bundesligisten. Auch Sportdirektor Uwe Stöver hatte unter der Woche seinen Posten räumen müssen.

Jedoch reisen die Ostwestfalen mit dem Rückenwind von sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien nach Hamburg. "Wir wollen kein Spiel herschenken, können befreit aufspielen und wollen der Stimmungskiller sein", erklärte DSC-Mittelfeldspieler Tim Schütz selbstbewusst.

Fürth zu Gast beim VfL Bochum

Im dritten Spiel des Tages empfängt der VfL Bochum die Spielvereinigung Greuther Fürth (2. Bundesliga: VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth, ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). (Spielplan der 2. Bundesliga)

Dabei können beide Mannschaften mit einem Erfolg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Zehn bzw. acht Punkte beträgt momentan der Vorsprung auf den 1. FC Magdeburg auf dem 16. Rang.

So können Sie die 2. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App