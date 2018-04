Die Spielzeiten in den Fußball-Ligen Europas gehen in die entscheidende Phase. In einigen Ligen ist die Entscheidung bereits mehrere Spieltage vor Saisonende gefallen. So konnte sich etwa der FC Bayern seine 28. Deutsche Meisterschaft am 29. Spieltag sichern. (Tabelle der Bundesliga)

Während es in einigen Ligen nur noch Formsache ist, bis die Teams die begehrte Trophäen in die Höhe strecken können, geht es in einigen Wettbewerben noch heiß her. (Die internationalen Ligen im Überblick)

SPORT1 gibt einen Überblick über die Meister in Europa:

BUNDESLIGA (Deutschland)

Meister: FC Bayern München

PREMIER LEAGUE (England)

Meister: Manchester City

LA LIGA (Spanien)

Meister: noch offen

SERIE A (Italien)

Meister: noch offen

LIGUE 1 (Frankreich)

Meister: Paris Saint-Germain

PRIMEIRA LIGA (Portugal)

Meister: Noch offen

EREDIVISIE (Niederlande)

Meister: PSV Eindhoven

SÜPERLIG (Türkei)

Meister: Noch offen

SUPER LEAGUE (Schweiz)

Meister: Noch offen

BUNDESLIGA (Österreich)

Meister: Noch offen