UEFA U19 EM: Titelverteidiger Portugal steht im Finale, Goncalo Ramos erzielt Hattrick

Die U19-Auswahl Portugals bleibt auf Kurs "Titelverteidigung"!

Die favorisierten Südeuropäer setzten sich gegen Außenseiter Irland klar mit 4:0 (2:0) durch und stehen zum dritten Mal hintereinander im Endspiel der U19 Europameisterschaft.

Spieler des Spiels war Stürmer Goncalo Ramos von Benfica Lissabon, der mit einem lupenreinen Hattrick (45.+2, 59., 90.+6) die Iren quasi im Alleingang besiegte.

In einer spannenden ersten halben Stunde präsentierte sich das Überraschungsteam aus Irland durchaus auf Augenhöhe. Nachdem Vitor Ferreira die Portugiesen per Elfmeter in Führung brachte (31.), drückte Irland auf den Ausgleich - scheiterte aber an der Latte (34.) und an Portugals Schlussmann Celton Biai.

Mitten in den verzweifelten Ausgleichsversuchen der Iren meldete sich Portugal zurück und erhöhte kurz vor der Pause durch Goncalo Ramos. Von diesem erneuten Tiefschlag erholten sich der Außenseiter nicht mehr.

Der Finalgegner wird im zweiten Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien ermittelt. (UEFA U19 EM, Halbfinale: Mittwoch, ab 18.55 Uhr Frankreich - Spanien LIVE auf SPORT1+ und im SPORT1+-Livestream)