Oliver Bierhoff erwägt im Rahmen seines "Projekts Zukunft" eine Neugliederung der 3. Liga.

"Wir machen uns Gedanken darüber, welche Strukturen wir für einen besseren Werdegang der Spieler ändern müssen. Ein Beispiel: die 3. Liga. Würde es helfen, sie in Zukunft wieder zweigleisig laufen zu lassen, oder sogar dreigleisig?", sagte der DFB-Direktor dem kicker.

Ziel der zur Saison 2008/09 neu geschaffenen dritten Profiliga war eine höhere Leistungsdichte im Unterbau von 1. und 2. Fußball-Bundesliga. Das Aufbrechen dieser Struktur könnte laut Bierhoff "eine Möglichkeit sein, jüngeren Spielern mehr Spielmöglichkeiten zu geben. Aktuell fehlt die Auswahl an jungen deutschen Spielern, wie es zum Beispiel vor zehn Jahren der Fall war".

Anzeige

Bierhoff will Deutschland wieder in die Weltspitze führen

Bierhoff hatte sein Projekt ("Für die Weltmeister von Morgen") auf dem DFB-Bundestag Ende September mit dem Ziel vorgestellt, den deutschen Fußball zurück in die Weltspitze zu führen.

"Wir leisten aktuell gute Arbeit. Aber das reicht im Spitzensport und für unsere Ansprüche nicht. Die Arbeit muss sehr gut sein, wir müssen das Maximum rausholen", sagte er. Bei dieser "Mammutaufgabe" müssten DFB und Deutsche Fußball Liga "anpacken, uns bewegen, Mut zu Veränderungen haben. Da dürfen wir nicht warten, bis der Karren im Dreck steckt".

Seit dem Aufbau der Leistungszentren und des Talentförderprogramms nach dem EM-Desaster 2000 sei der Fehler gemacht worden, "dass wir danach nicht mehr justiert haben", sagte Bierhoff: "Wir müssen in kürzeren Abständen überprüfen, ob das, was wir machen, noch sinnvoll ist und den Ansprüchen entspricht. Gelingt uns das, müssen unsere Klubs 2030 nicht mehr ins Ausland schauen. Dann wird der Pool an Talenten groß genug sein. Und wir sind wieder an der Weltspitze."