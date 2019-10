Frankreich hat als letztes Team sein Ticket für das Viertelfinale (ab 17:35 Uhr LIVE im SPORT1 Livestream) gelöst.

Mit der Partie Griechenland gegen England startet die Runde der letzten acht Teams am frühen Samstagabend (Spielplan und Ergebnisse der Socca-WM)

Gastgeber und Vizeweltmeister im Viertelfinale

In der Vorrunde konnte Brasilien mit drei Siegen und einem Unentschieden seine Gruppe B gewinnen - im Achtelfinale scheiden die Südamerikaner mit einer 0:2-Niederlage gegen Mexiko aus und müssen vorzeitig die Heimreise antreten.

Mit seinem frühen Treffer in der fünften Spielminute brachte Chrysanthos Lefkaritis die Griechen im zweiten Achtelfinale gegen Kroatien auf die Siegerstraße. Dimitris Thanasai legte in Minute 40 nach und besiegelte den 2:0-Erfolg des Gastgebers.

Nach seinem 6:1-Kantersieg im abschließenden Gruppenspiel gegen Belgien triumphiert Vizeweltmeister Polen im Achtelfinale auch gegen Bulgarien souverän mit einem 3:0-Erfolg und zieht ins Viertelfinale ein. Für die Bulgaren, die als Gruppenzweiter hinter England in die Runde der letzten 16 eingezogen waren, ist die WM in Griechenland damit beendet.

Mit drei Siegen sowie einem Remis marschierten die Engländer durch die Vorrunde. Im Achtelfinale lassen die Briten Gegner Litauen keine Chance und gewinnen am Freitagabend klar mit 3:0.

Am Samstagvormittag bezwingt Russland durch die Treffer von Ivan Liiyvaku (14.) und Kirill Biriukov die USA mit 2:0 und steht im Viertelfinale, bevor anschließend Moldawien in einem Kraftakt Kasachstan mit 2:1 nach einem Penality-Shootout niederringt.

Neben Russland war Ungarn die einzige Nation, die alle seine vier Gruppenspiele siegreich gestalten konnte. Im torreichsten aller Achtelfinal-Spiele gewannen die Ungarn mit 5:2 gegen Schottland.

Das letzte der acht Viertelfinal-Tickets löste Frankreich nach einem packenden Penalty-Shootout gegen Slowenien. Die Franzosen schließen nun am Abend (ab 20:55 Uhr) gegen Moldawien das Viertelfinale ab.

Die Ergebnisse des Achtelfinales der Socca-WM

Polen - Bulgarien 3:0

Griechenland 2:0 Kroatien

Brasilien 0:2 Mexiko

England 2:0 Litauen

Russland 2:0 USA

Kasachstan 1:2 Moldawien

Ungarn 5:2 Schottland

Frankreich 2:1 Slowenien

Das Viertelfinale der Socca-WM

Griechenland - England (17:40 Uhr)

Mexiko - Polen (18:45 Uhr)

Russland - Ungarn (19:50 Uhr)

Moldawien - Frankreich (20:55 Uhr)

Schon zum zweiten Mal findet in diesen Tagen der Socca World Cup - die Weltmeisterschaft - statt. (Alle Infos zur Socca-WM)

Insgesamt nehmen 40 Nationen an dem Turnier teil, das in diesem Jahr auf Kreta ausgetragen wird. Titelverteidiger Deutschland ist nach nur einem Sieg in vier Spielen bereits ausgeschieden.