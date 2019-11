Dämpfer für die U19 von Borussia Dortmund.

Gegen den Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf unterlag das Team von Michael Skibbe mit 1:2. Tim Kother brachte die Fortuna in der sechsten Minute in Führung, bevor Ansgar Knauff nach Vorlage von Stürmer-Star Youssoufa Moukoko in der 31. Minute den Ausgleich für den BVB erzielte.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Elmin Heric brachte Düsseldorf schließlich in der 62. Minute wieder in Führung.

Zu allem Überfluss aus Dortmunder Sicht sah Niclas Knoop in der 81. Minute noch die Rote Karte, sodass der BVB-Nachwuchs die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste. In der Tabelle rangiert das Skibbe-Team auf Rang vier mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Köln.