vergrößernverkleinern Urs Meier arbeitete nach seiner Schiri-Karriere für das ZDF © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Ex-Star-Schiri Urs Meier hat in seiner Karriere einige große Spiele geleitet. In einem Interview packt er über Bestechungsversuche aus - mit Frauen in der Hauptrolle.