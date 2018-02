Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, macht sich Sorgen um die Zukunft des deutschen Fußballs in Europa.

"Wir haben ab dem 1. Juli vier Fixteilnehmer. Wir sind aber, wenn wir so weitermachen wie in den letzten Monaten, kurz davor, dass wir durch den Rost fallen und von vier auf zwei Teilnehmer runtersausen", mahnte der 62-Jährige: "Das wäre ein Schaden für die gesamte Liga, den es zu verhindern gilt."

Momentan liegt die Bundesliga in der UEFA-Wertung auf dem neunten Rang - noch hinter Österreich und Zypern. In der Champions League sind im Achtelfinale nur noch die Bayern vertreten. In der UEFA Europa League sind Borussia Dortmund und RB Leipzig noch im Rennen.

RB Leipzig spielt am 15. Februar auswärts beim SSC Neapel. Das Rückspiel des BVB bei Atalanta Bergamo findet am 22. Februar 2018 in der Runde der letzten 32 der Europa League statt.

Andere Top-Ligen besser vertreten

Spanien, England und Italien sind in der Königsklasse dagegen noch mit jeweils mehreren Teams vertreten und ließen Deutschland in der Wertung daher weit hinter sich.

Auch Bundetrainer Joachim Löw warnte nach dem bisher schlechten Abschneiden in den Europapokal-Wettbewerben: "Wir müssen aufpassen, dass das nicht zur Tagesordnung wird."

Den ersten Schritt kann der FC Bayern am 20. Februar in seinem Achtelfinal-Hinspiel gegen Besiktas Istanbul machen. Dortmund und Leipzig greifen am Donnerstag erstmals in der UEFA Europa League ein. Während der Vizemeister beim SSC Neapel gefragt ist, empfangen die Schwarz-Gelben Atalanta Bergamo.