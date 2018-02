Das Nord-Derby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV bot bisher wenig spielerische Klasse. Abstiegskampf pur.

Dafür aber ging es im Weser-Stadion heiß her. Sogar ein Spielabbruch droht im Abendspiel der Bundesliga.

Schiedsrichter Felix Zwayer musste das Nord-Derby zwischen Werder und dem HSV schon zwei Mal in der ersten Halbzeit unterbrechen.

Nord-Derby zweimal unterbrochen

In der 4. Spielminute unterbrach Zwayer das Spiel erstmals für 60 Sekunden, nachdem HSV-Chaoten permanent Pyrotechnik abfackelten und mitunter sogar Raketen auf das Spielfeld schossen.

Zwayers Zeichen blieb aber wirkungslos. Immer wieder flog etwas aus dem Gästeblock der Hamburger Anhänger.

Kurz vor der Pause kam es dann zur zweiten Unterbrechung: Max Kruse wollte gerade eine Ecke ausführen, als der Unparteiische die Partie erneut unterbrach.

Spielabbruch droht bei weiterem Pyro-Ärger

Wieder hagelte es Böller und Feuerwerksraketen aus dem Gästeblock Die Mannschaften begaben sich an die Trainerbänke und warteten.

Sollte es in der zweiten Hälfte des hitzigen Nord-Derbys nicht abkühlen, droht sogar ein Spielabbruch, denn Schiedsrichter Zwayer kündigte an, dass bei einer erneuten Pyro-Unterbrechung beide Teams in die Kabine geschickt werden.

Wenn es nach der Fortsetzung der Partie zu einem neuerlichen Pyro-Einsatz kommen sollte, würde die Partie abgebrochen werden.