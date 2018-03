Am 28. Spieltag könnte der FC Bayern einen ganz besonderen "Meisterfluch" besiegen und sich erstmals seit 18 Jahren wieder vor eigenem Publikum zum Meister krönen. Letztmals gelang den Münchnern dies am 20. Mai 2000 mit einem 3:1 gegen Bremen im Olympiastadion.

Gegen dieses Ziel des Rekordmeisters haben aber die beiden Revierklubs Einwände.

Der Tabellendritte Borussia Dortmund will als Gegner der Bayern im Spitzenspiel am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) deren Sieg verhindern, und der Tabellenzweite Schalke 04 strebt einen Heimsieg gegen Freiburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) an, der die Titelentscheidung in jedem Fall verschieben würde.

Der Rekordmeister kann also nur seine sechste Deutsche Meisterschaft in Folge und die 28. insgesamt feiern, wenn er selbst gegen den BVB gewinnt und Schalke verliert oder nur Unentschieden spielt.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes könnte damit seinen persönlichen Rekord einstellen, da er in der Saison 2012/13 die Meisterschaft mit den Münchnern auch bereits am 28. Spieltag eintütete.

Guardiola mit frühester Meisterschaft

Den bisher frühesten Titel der Geschichte feierten die Münchner aber unter Ex-Coach Pep Guardiola in der Spielzeit 2013/14. Damals machte der FC Bayern die Meisterschaft durch einen 3:1-Sieg in Berlin bereits am 27. Spieltag klar.

Die Münchner sind in dieser Saison als einziges Team zu Hause ungeschlagen und haben nur zwei Remis gegen Wolfsburg (2:2) und Hertha (0:0) auf der ansonsten weißen Heimweste.

Letztmals ein Heimspiel gegen Dortmund verloren die Bayern mit 0:3 am 12. April 2014.

Allerdings verlor der Tabellenführer am letzten Spieltag mit 1:2 in Leipzig, während die Dortmunder unter Trainer Peter Stöger in der Liga noch ungeschlagen sind.

Das Spitzenspiel am Osterwochenende verspricht also einiges an Spannung.

So können Sie die Partie FC Bayern gegen Borussia Dortmund live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky go

Liveticker: www.sport1.de