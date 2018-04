Moderator Thomas Helmer diskutiert im CHECK24 Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) mit seinen Gästen über den Abstiegskampf, im Mittelpunkt steht dabei das Spiel des Tabellenletzten Hamburger SV gegen Schalke 04. Ergreift der HSV den letzten Strohhalm?

Weitere Themen sind das Duell der direkten Konkurrenten Freiburg gegen Wolfsburg und Köln gegen Mainz. Zudem wird über RB Leipzig vor dem Duell mit Leverkusen sowie dem Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Europa League in Marseille (Do., ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gesprochen.

Moderator Thomas Helmer wird unter anderem darüber diskutieren mit Oliver Mintzlaff, Geschäftsführer von RB Leipzig, und Heiko Westermann, Profi von Austria Wien und Ex-Schalke-Spieler, sowie Schalke-Ikone Olaf Thon.

Mit dabei im Hilton Munich Airport Hotel sind die SPORT1-Experten Marcel Reif und Bernd Heynemann sowie Joachim Schuth (Bild) und Mounir Zitouni (kicker).

Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Ruth Hofmann.

Der CHECK24 Doppelpass wird am Sonntag neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch komplett via Facebook Live zu sehen sein und lässt sich zudem live via SPORT1.fm verfolgen.