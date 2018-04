Fredi Bobic hat die Vorgehensweise des FC Bayern im Fall Niko Kovac scharf kritisiert. Der Trainer wird Eintracht Frankfurt zum Saisonende verlassen und Nachfolger von Jupp Heynckes beim Rekordmeister.

"Das Angebot hat uns in dieser Phase der Saison überrascht. Aber wir haben Kovac auch viel zu verdanken. Der Zeitpunkt ist unglücklich. Dass Infos an die Öffentlichkeit gedrungen sind - sicher nicht aus Frankfurt - ist respektlos und gehört sich nicht. Das ist auch eine eindeutige Kritik nach München. Das war unprofessionell", erklärte Frankfurts Sportvorstand auf der Pressekonferenz am Freitag.

Erst wenige Stunden zuvor hatten die Bayern den Wechsel von Kovac bestätigt. Der Coach wird bei den Bayern einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten. "Ich respektiere die Kollegen aus München, aber die wollen etwas von uns. Dann müssen sie auch bei uns anrufen, was aber nicht passiert ist. Das ist respektlos. Wir werden darüber mit Bayern nicht jetzt sprechen, aber in naher Zukunft den Dialog nochmal suchen." (Hier die PK mit Fredi Bobic und Niko Kovac zum Nachlesen)

Niko Kovac: Stationen eines steilen Aufstiegs

Keinen Kontakt zu den Bayern

"Es gab von unserer Seite keinerlei Kontakt zu Bayern. Diese Geschwindigkeit gestern hat uns sehr überrascht. Das hat uns gar nicht gefallen. Das hat im Fußball in solch einer Art nichts verloren. Sein Bruder Robert wird Niko natürlich auch nach München folgen, ansonsten gibt es keine Veränderungen im Trainerstab. Für die Zukunft werden wir aber gut gerüstet sein. Da müssen sich die Fans keine Sorgen machen", sprach Bobic über die Zukunft der Eintracht.

Kovac erklärt Wechsel

Zuvor hatte Kovac den Kontakt zu den Bayern erklärt. "Vor einer Woche habe ich gesagt, dass es Stand jetzt keinen Kontakt zu Bayern gab. Danach kam eine Dynamik in den Tag, was ich noch nie erlebt habe. Bei einem Telefonat habe ich ein Vertragsangebot erhalten, welches ich dann auch angenommen habe. Das habe ich dann Bruno Hübner und Fredi Bobic erklärt. Heute habe ich mich auch der Mannschaft gestellt. Für mich ist das kein Problem, der Fokus ist auf das morgige Spiel gerichtet. Wir werden alles dran setzen, uns für Europa zu qualifizieren. Wir wollen auch ins Pokalfinale. Es gibt keine Ausreden und keine Alibis. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich spreche nur noch über das Spiel gegen Leverkusen."

Am Samstag trifft die Eintracht in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen.