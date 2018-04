Als Lautsprecher ist Max Meyer in Gelsenkirchen bislang nicht aufgefallen. Umso bemerkenswerter waren seine Aussagen, die am späten Sonntagabend in der Bild nachzulesen waren.

"In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an", erklärte der viermalige Nationalspieler zu seiner letzten Saison auf Schalke, dem Klub seiner Jugend.

"Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten." Für ihn stelle sich die Situation so dar, dass ihm der seit Sommer 2016 amtierende Sportvorstand "vom ersten Tag an gesagt hat, ich könne gehen. Das, was war, würde nicht zählen. Die Nationalelf schon gar nicht."

Er sei "nicht mehr erwünscht" gewesen und habe "verkauft werden sollen", wird Meyer weiter zitiert. "Als ich da nicht mitgemacht habe, sollte ich verlängern."

Nachdem er ein entsprechendes Angebot aber abgelehnt habe, sei Trainer Domenico Tedesco zu ihm gekommen und habe gesagt, dass er "mir keine Hoffnung auf viel Spielzeit macht". In den jüngsten drei Partien kam Meyer nicht mehr zum Einsatz.

Alte Fehde zwischen Heidel und Wittmann

Das ist die Version des Spielers Max Meyer oder vielleicht auch eher seines Beraters Roger Wittmann. Der hatte vor Heidels Amtszeit deutlich mehr Klienten im königsblauen Dress und daher auch mehr Einfluss auf Schalke.

Zu Heidel hatte er dagegen schon zu Mainzer Zeiten ein eher distanziertes Verhältnis, seit dort eine Vertragsverlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting scheiterte und der heutige Stürmer von Stoke City stattdessen nach Schalke transferiert wurde.

In diesem nun öffentlichen Schlagabtausch geht es darum, wer den Schwarzen Peter in der Angelegenheit Meyer in die Hand gedrückt bekommt.

Das sagt die Vereinsseite:

"Der Berater von Max Meyer hat am 12. Januar ein bis 15. Februar befristetes Angebot für Max Meyer erhalten und uns am 15. Februar per E-Mail davon in Kenntnis gesetzt, dass Max das Angebot aufgrund der Befristung nicht annehmen wird", sagte Sportvorstand Heidel.

Das Arbeitspapier war mit 5,5 Millionen Euro dotiert und hatte nach dem feststehenden Abgang von Leon Goretzka als Zeichen dienen sollen, dass die Schalker ihren Identifikationsfiguren durchaus eine Zukunft bieten können.

Doch wie bei Thilo Kehrer, dem dann letzten verbliebenen Wittmann-Klienten auf Schalke, um dessen Verlängerung des auslaufenden Vertrags bis 2019 der Klub bislang ebenfalls vergeblich kämpft, ließ der Berater den Klub abblitzen.

Nach Tönnies-Kritik: Altintop verteidigt Meyer und Goretzka

"Der Zug des Geldes hat die Emotionen überholt", hatte Aufsichtsratschef Clemens Tönnies Meyer kürzlich bei Sky ins Stammbuch geschrieben. Man habe gerne verlängern wollen. Aber bei Goretzka und Meyer "ging das nicht, da waren die Berater intensiv eingebunden."

Das sagt die Spielerseite:

"Mir ging es nie um Geld, sonst hätte ich ja das zweite, verbesserte Angebot angenommen", reagierte Meyer auf die jüngsten Anwürfe. "Deshalb finde ich es auch eine Sauerei von Clemens Tönnies, es im TV so hinzustellen, als ob es mir nur um Geld ginge."

Schützenhilfe bekam er im CHECK24 Doppelpass von SPORT1-Experte Mario Basler. "Max Meyer hat ein E-Mail-Angebot bekommen, aber sie haben nie persönlich gesprochen", erklärte der frühere Nationalspieler, der mit der Schwester Wittmanns liiert ist.

"Max Meyer wollte nicht bleiben, und Herr Heidel hat zweimal ein Angebot per Mail geschickt. Vorher hat er von Herrn Heidel erzählt bekommen, dass er nicht gut genug ist."

Tedesco habe inhaltlich Vergleichbares geäußert. "Wenn er in Schalke nicht mehr wertgeschätzt wird, ist es logisch, dass er geht", fand Basler.

Was bleibt?

In dieser Angelegenheit gibt es nur Verlierer. Der Verein verliert ablösefrei einen selbst ausgebildeten Nationalspieler.

Meyer dürfte aufgrund seiner sportlichen Qualitäten keine Probleme haben, bei einem ambitionierten und zahlungskräftigen Klub unterzukommen. Da beide Attribute grundsätzlich aber auch auf den angehenden Champions-Teague-Teilnehmer Schalke zutreffen, steht Meyer nun als Raffzahn da.

Tönnies über Meyer: „Wenn einer nicht will…“

Und als potenziell charakterlos, da er der Sport Bild zufolge Trainer Tedesco auf Anfrage nach seiner lustlosen Trainingsdarbietung vor dem Heimspiel gegen Mönchengladbach (1:1) gesagt haben soll, er habe "mit Schalke abgeschlossen".

Einen daraufhin anberaumten Gesprächstermin bei Heidel habe er abgesagt. Tedesco hatte ihn für das Spiel aus vermeintlichen gesundheitlichen Gründen aus dem Kader gestrichen, die Meyer öffentlich bestritt.

Es gibt sicher noch mehr schmutzige Wäsche, die sich öffentlich waschen ließe. Daher ist es womöglich wirklich das Beste für alle Beteiligten, wenn das Kapitel Max Meyer auf Schalke bald ad acta gelegt wird.