Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat ausgeschlossen, dass Trainer Ralph Hasenhüttl RB Leipzig am Saisonende verlässt.

"Die Probleme, die andere Vereine bei der Trainersuche haben, interessieren uns nicht", sagte er im CHECK24 Doppelpass. "Es ist klar, dass wir mit Ralph Hasenhüttl in die kommende Saison gehen."

Hasenhüttls Vertrag läuft noch bis 30. Juni 2019. Derzeit verhandeln Klub und Trainer über eine vorzeitige Verlängerung. Gleichzeitig wird der Österreicher allerdings als Nachfolger von Jupp Heynckes beim FC Bayern gehandelt.

Mintzlaff betonte, er habe bislang kein Angebote für Hasenhüttl erhalten. "Die Energie kann sich jeder Verein auch sparen. Das wird ein sehr kurzes Telefonat", sagte er.

Stattdessen sprächen Hasenhüttl und Sportdirektor Ralf Rangnick derzeit "detailliert den Kader für die kommende Saison". Auch die Vorbereitung sei bereits "detailliert besprochen" worden, "jeden einzelnen Tag".

Minzlaff führte das als Beleg an, dass der Klub gerne mit Hasenhüttl über 2019 hinaus arbeiten würde. In Sachen Vertragsverlängerung "werden wir uns aber von keinem Medium der Welt treiben lassen". Mintzlaff sagte aber auch: "Natürlich ist es wünschenswert, nicht in ein letztes Jahr zu gehen, ohne den Vertrag verlängert zu haben."

Gleichzeitig dementierte der Geschäftsführer atmosphärische Störungen zwischen ihm, Rangnick und Hasenhüttl. "Bei uns knirscht es nirgendwo. Wir haben alle ein gutes Verhältnis", sagte er.