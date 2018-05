Heute Abend steht das Spiel der Spiele an: Der FC Bayern tritt nach der bitteren 1:2-Niederlage in der Champions League zum Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid an. Trotz der schwierigen Ausgangslage sind alle sind zuversichtlich auf ein Weiterkommen. Bayern will den Triple-Traum in Madrid erhalten!

Im zweiten Halbfinale steht Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool dem AS Rom gegenüber. Vor dem Rückspiel in Italien spricht SPORT1 exklusiv mit Klopps bestem Freund David Wagner.

Ein Blick in die heimische Bundesliga: Zwei Spieltage vor Saisonschluss fehlen dem HSV nur noch zwei Punkte zum Relegationsplatz. Kann der Direktabstieg doch noch verhindert werden? Mehr sehen Sie ab 17 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- David Wagner exklusiv - über seinen Freund Jürgen Klopp, den FC Bayern und Arsene Wenger

- Schafft der HSV wirklich das Wunder?

- Bayern will den Triple-Traum in Madrid erhalten