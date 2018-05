Der FC Bayern München erhält am Samstag nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) die Meisterschale.

Noch ist nicht klar, wer bei den Bayern die Trophäe entgegennimmt. Eigentlich ist Manuel Neuer Kapitän, wurde in den letzten acht Monaten seit seiner Fußverletzung aber von Thomas Müller vertreten.

"Ich habe schon gehört, dass die Doppelspitze Neuer/Müller da zur Tat schreiten wird. Und dann schauen wir, was passiert", sagte Müller. Laut Statuten könnte Neuer auch in Zivil bei der Übergabe dabei sein.

Manuel Neuer wird in dieser Saison kein Spiel mehr für den FC Bayern machen.

Ob er für die WM fit wird, ist noch unklar. "Das kann ich im Moment nicht sagen", antwortete der Nationaltorhüter am Dienstagabend in München auf die Frage, ob er zu 100 Prozent bei der Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) dabei sein werde. Der 32-Jährige hat nach einem Fußbruch seit September kein Spiel mehr bestritten.