Bereits seit einer Weile wird darüber spekuliert, nun soll nach dem sicheren Klassenerhalt alles ganz schnell gehen: Der VfL Wolfsburg steht nach SPORT1-Informationen unmittelbar vor einer Verpflichtung von Jörg Schmadtke als Geschäftsführer Sport.

Der 54-Jährige würde damit Nachfolger von Klaus Allofs, der im Dezember 2016 von seinen Aufgaben freigestellt worden war. Danach wurde die Position nicht mehr besetzt.

Olaf Rebbe übernahm als Sportdirektor die Aufgaben von Allofs mit, musste aber Ende April seinen Stuhl räumen, als die Wechselposse um Horst Heldt hohe Wellen schlug.

Schmadtke soll als neuer starker Mann in Wolfsburg den Neuaufbau einleiten und den Meister von 2009 wieder auf Kurs bringen. Das ist bitter nötig, denn erst in der Relegation gegen Holstein Kiel konnte der Abstieg in die 2. Bundesliga verhindert werden.

Bleibt Labbadia Wölfe-Coach?

Zu Schmadtkes ersten Amtshandlungen könnte die Beantwortung der Frage zählen, ob Trainer Bruno Labbadia seinen bis 2019 gültigen Vertrag erfüllen darf oder zum Neuaufbau bei den Wölfen auch ein neuer Coach gehört.

Wolfsburg wird die vierte Manager-Station für den ehemaligen Bundesliga-Torwart, der zuvor Alemannia Aachen, Hannover 96 und auch den 1. FC Köln bis in den Europapokal führte. Im Oktober 2017 nahm Schmadtke beim FC seinen Hut, nachdem es zu Konflikten mit Trainer Peter Stöger gekommen war.

In Wolfsburg wartet nun eine sehr anspruchsvolle Aufgabe auf den 54-Jährigen, der im Gegensatz zu Rebbe allerdings Mitglied im Vorstand werden soll.

VfL-Wunschkandidat Heldt hatte keine Freigabe von dessen Klub Hannover 96 erhalten.