Neben dem Platz spielt der noch immer wechselwillige Jerome Boateng derzeit die Hauptrolle beim FC Bayern. Beim 20:2 gegen A-Ligist Rottach-Egern blieb ihm am Mittwochabend jedoch nur die Statisten-Rolle.

Während sich seine Mitspieler in Supercup-Laune ballerten, verfolgte der Innenverteidiger das Geschehen auf dem satten Grün aus dem Hintergrund, kam als einer von vier Spieler nicht zum Einsatz. Lässig vor dem Fitnesszelt sitzend, mit einem weißen Handtuch um den Nacken, sah er sich neben Serge Gnabry das Spiel an.

Gegen 19 Uhr - also noch vor dem Ende des Spiels - verließ er die Sportanlage. Zuvor, ab 16.15 Uhr, radelte der Nationalspieler im Fitnesszelt. Am Morgen kam er mit Fahrrad und Helm zum Training, trainierte ab 10.30 Uhr mit der Mannschaft auf dem Platz.

Warum aber spielte er dann nicht? "Ich glaube, er hatte ein bisschen was an der Patellasehne", gab Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Testspiel am Tegernsee wortkarg und unsicher zu Protokoll.

Vielleicht spielte Boateng auch deshalb nicht, weil die Bayern mit ihrem Wechselkandidaten in einer heißen Phase des Transferfensters das Risiko einer Verletzung minimieren wollen.

Spieler begeistert - wie Kovac Bayern besser macht

Boateng-Wechsel nicht vom Tisch

Denn der Abwehr-Hüne würde die Bayern trotz eines Vertrags bis 2021 noch immer verlassen wollen, sofern die Rahmenbedingungen passen: Der neue Verein sollte die Champions League gewinnen können, den Münchnern mindestens 50 Millionen Ablöse zahlen, das Gehalt sollte auch passen.

Schließlich verdient Boateng beim Rekordmeister bis zu 14 Millionen Euro brutto im Jahr.

Absage an Manchester United

Vor allem aufgrund mangelnder sportlicher Perspektiven sagte der gebürtige Berliner am Dienstag Manchester United ab, rief dafür eigens deren Star-Trainer Jose Mourinho an. "Davon weiß ich nichts. Mit mir hat keiner gesprochen", antwortete Salihamidzic sichtlich genervt auf die Frage zur Boateng-Absage an Manchester.

Paris Saint-Germain, inklusive Haupt-Interessent und Trainer Thomas Tuchel, ist hingegen noch im Rennen. Bayern aber auch, denn auf der Flucht ist Boateng keinesfalls.

Auffällig jedoch ist, wie unterschiedlich die Bayern-Verantwortlichen die Causa Boateng nach außen kommunizieren. Trainer Niko Kovac wird nicht müde zu betonen, Boateng halten zu wollen. Eben das soll er dem Leistungsträger auch in einem Vier-Augen-Gespräch im Trainingslager mitgeteilt haben.

Bayern-Bosse würden Boateng gehen lassen

Die Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge würde Boateng jedoch keine Steine in den Weg legen, wenn besagte Rahmenbedingungen passen.

Es scheint fast so, als warte man nur auf das richtige Angebot - oder darauf, dass Paris durch Spieler-Verkäufe endlich investieren darf. Denn noch verhindern auch die Auflagen des Financial Fairplay der UEFA konkrete Verhandlungen zwischen Bayern und Paris. Auch Salihamidzic vermied am Mittwochabend ein klares Bekenntnis pro Boateng.

Womöglich aber könnten die Verhandlungen bald beginnen. Wie die Bild berichtet, plant PSG derzeit einige Verkäufe, um Boateng verpflichten zu können. Angeblich soll sich Berater Christian Nerlinger noch in dieser Woche mit PSG-Sportdirektor Antero Henrique treffen.

Salihamidzic vermeidet Bekenntnis

"Darüber rede ich nicht. Ich werde euch benachrichtigen, wenn was passiert", sagte Salihamidzic in Rottach-Egern auf die Frage, ob Boateng am 1. September, also nach Schließung des Transfensters noch Bayern-Spieler sei oder ob er zum Verkauf stünde.

Nach der Erkundigung, wie er es einschätze, dass sich Routiniers wie Franck Ribery öffentlich immens für einen Verbleib des Innenverteidigers aussprechen, bat Salihamidzic um "andere Fragen".

Boateng selbst spricht dieser Tage garnicht. Am Sonntag verließ er nach dem Test gegen Manchester United (1:0) wortlos die Allianz Arena in Richtung Mannschaftsbus, in den Einheiten am Tegernsee erlebt man ihn konzentriert und fokussiert, aber keinesfalls gelöst oder erleichtert.

Salihamidzic betont jedenfalls, Boateng mache auf ihn "einen guten Eindruck. Wir reden viel miteinander". Als der Sportdirektor um seine Einschätzung gebeten wurde, ob den Nationalspieler die andauernden Gerüchte um seine Person möglicherweise belasten würden, entgegnete er, dass er die Frage nicht verstehe.

Somit war zumindest die Gesprächsrunde zu Boateng beendet. Der Poker ist aber voll im Gange.