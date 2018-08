Vom Bayern-Trainigslager berichten Florian Plettenberg, Stefan Kumberger und Jana Wosnitza

Still und smaragdgrün ruht und strahlt der Tegernsee seit Tagen vor den Toren des Mannschaftshotels des FC Bayern. Lediglich um den noch immer wechselwilligen Jerome Boateng gibt es im Trainingslager täglich neue Wasserstandsmeldungen.

So auch am Dienstagabend als Boateng Manchester United absagte. In einem Telefonat mit Trainer Jose Mourinho erläuterte Boateng dem Portugiesen die Gründe, warum er nicht zu den Red Devils wechselt. Diese sollen vor allem sportlicher Natur sein.

Bereits am Sonntag, als die Bild vermeldete, dass es konkrete Gespräche zwischen dem Premier-Klub und den Bayern gab, stellte sich nach Ende des Testspiels beider Klubs die Frage: Was will Boateng, rein sportlich gesehen, beim Mourinho-Klub?

Dem englischen Rekordmeister, der letztmals nach der Saison 2012/13 auf Platz eins thronte und der in den vergangenen Jahren weniger für spielerischen Glanz als für verstaubtem Defensiv-Fußball stand.

Nun auf die Schnelle zu einem Klub zu wechseln, der bereits Freitag in die Saison startet, und ihm mit dem Ablöseangebot von dem Vernehmen nach nur 25 Millionen Euro eher nicht die ultimative Wertschätzung zukommen lässt, ergibt wenig Sinn.

Zumal Boatengs Wunsch, noch einmal etwas Neues zu erleben, in Manchester nur bedingt in Erfüllung ginge. Die Stadt kennt er schon von seinem Gastspiel bei Stadtrivale City.

Boateng scheint dies reflektiert zu haben. Oder war es schlicht Uniteds Leistung Marke "Arbeitsverweigerung" beim 1:0-Sieg der Bayern am Sonntagabend? Ein Wechsel zu Manchester United ist jedenfalls vom Tisch.

Boateng lässt sich nichts anmerken

Am Mittwochmorgen ließ sich Boateng von den andauernden Gerüchten um seine Person nichts anmerken. Zusammen mit der Mannschaft radelte er, mit Helm, zum knapp drei Kilometer entfernten Trainingsplatz in Rottach-Egern.

Boateng wirkte fokussiert und cool. Der 29-Jährige trainierte mit dem Team anschließend ab 10.30 Uhr und bei Kaiserwetter, ehe am Abend um 17.30 Uhr das Testspiel gegen Zehntligist FC Rottach-Egern ansteht. Auch Boateng soll dabei auflaufen.

Ob der gebürtige Berliner allerdings auch nach dem Schließen des Transfermarkts am 31. August für den FC Bayern aufläuft, ist nach wie vor offen.

Zwar soll es dieser Tage auch ein langes, persönliches Gespräch zwischen ihm und Kovac gegeben haben, indem ihm der Neu-Trainer erneut vermittelte, ihn nicht abgeben zu wollen. Dennoch ist Boatengs Wechselwunsch nicht gänzlich vom Tisch.

Der Nationalspieler, der ohnehin nicht vorhat, auch nach Beendigung seiner Karriere in München zu leben, kann sich noch immer vorstellen, zu wechseln. Allerdings nicht um jeden Preis.

Rummenigge pro Transfer-Reform

Minimum 50 Millionen Euro Ablöse

Nur bei einem Angebot eines Top-Klubs, das sowohl in seinem Interesse als auch in dem des FC Bayern ist, wird ihn der Rekordmeister noch in diesem Sommer verkaufen. Die Zahlen sind bekannt: Boateng hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2021, verdient rund 14 Millionen Euro brutto im Jahr, die Münchner wollen mindestens 50 Millionen Euro Ablöse.

Eine Summe, die United noch nicht zahlen wollte und die Interessent Nummer zwei, Paris Saint-Germain aufgrund der Auflagen des Financial Fairplay noch nicht zahlen kann. PSG muss erstmal Spieler verkaufen.

Trainer Thomas Tuchel jedenfalls will Boateng verpflichten, das ist bekannt. Laut Bild traf sich der ehemalige Dortmunder Coach bereits im Mai mit Boateng. Kontakt zwischen beiden Klubs gab es aber noch nicht. Der französische Meister steht bislang nur mit Boateng-Berater Christian Nerlinger in Verbindung.

Warum ist Paris noch im Rennen? Weil Boateng beim Scheich-Klub auch die Möglichkeit sieht, nach 2013 mit dem FC Bayern erneut die Champions-League zu gewinnen. Da er diesen Coup allerdings auch den Bayern zutraut, ist sein Verbleib beim Rekordmeister ebenso möglich.

Die nächste Wasserstandsmeldung wird daher nicht lange auf sich warten lassen.