Das Titelduell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund elektrisiert Fußball-Deutschland und SPORT1 verwöhnt die Fans im Free-TV sowie auf seinen digitalen Plattformen mit einem umfangreichen Angebot zum wichtigsten Bundesliga-Spiel des Jahres.

Bereits am morgigen Freitag widmen sich zwei Sendungen dem Duell:

In "Bundesliga Aktuell -Spezial" um 18.30 Uhr wird ebenso wie in "Bundesliga Aktuell" um 23.30 Uhr intensiv über den anstehenden Gipfel diskutiert.

Garniert mit den wichtigsten Infos zu den beiden Teams. Eine ausführliche Zusammenfassung des Matchs zeigen am Sonntag, 7. April, ab 09:30 Uhr „Bundesliga Pur“ und um 13.30 Uhr "Bundesliga Pur – Lunchtime."

Die brisantesten Szenen des Gipfels und die Auswirkungen auf das Meisterrennen stehen in "Der CHECK24 Doppelpass" am Sonntag live ab 11:00 Uhr im Mittelpunkt.

Auf den digitalen Plattformen von SPORT1 wird es eine ausführliche Vor- und Nachberichterstattung mit Interviews, Hintergründen, Kommentar und vielem mehr geben.

Steffen Freund, Thomas Berthold, Stefan Effenberg und Marcel Reif diskutieren in „Der CHECK24 Doppelpass“

Über die Aufreger des Krachers zwischen Bayern und Dortmund sowie die Konstellation im Titelkampf wird Moderator Thomas Helmer, selbst früher Profi beim FC Bayern und Borussia Dortmund, mit Steffen Freund, 1997 Champions-League-Sieger mit Borussia Dortmund, und Thomas Berthold, Weltmeister von 1990 und Ex-Bayern-Profi, am Sonntag, 7. April, live ab 11.00 Uhr in "Der CHECK24 Doppelpass" auf SPORT1 diskutieren.

Zu Gast im Hilton Munich Airport Hotel sind die SPORT1 Experten Stefan Effenberg und Marcel Reif. Co-Moderatorin des beliebtesten Fußballtalk Deutschlands ist Ruth Hofmann.

„Der CHECK24 Doppelpass“ ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auf SPORT1 auch im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen sowie komplett via Facebook Live zu sehen und steht kurz nach Sendungsende zudem als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung. Neu ist der Liveblog zum "CHECK24 Doppelpass" auf SPORT1.de .

Hier werden die Zuschauer ab Sendungsbeginn aktuell und unterhaltsam über den Fußballtalk informiert und können über die Kommentarfunktion mitdiskutieren.

Die Highlights des Gipfels in "Bundesliga Pur" am Sonntag ab 09:30 Uhr auf SPORT1

Bereits um 09:30 Uhr sind am Sonntag auf SPORT1 in "Bundesliga Pur" die Bilder des Samstagabendspiels zwischen Dortmund und Bayern in einer ausführlichen Zusammenfassung zu sehen.

Zudem wird es auch von den weiteren Partien des Spieltags Highlight-Zusammenfassungen geben. Den kompakten Überblick zum Spieltag bietet auch "Bundesliga Pur – Lunchtime" im Anschluss an den „CHECK24 Doppelpass“ um 13.30 Uhr.

Gesendet wird "Bundesliga Pur – Lunchtime" aus dem 35. Stockwerk des Münchner O 2 Towers. Die wöchentliche Sendung bietet den Zuschauern mit dem Studio auf über 130 Metern Höhe ein spektakuläres Skyline-Panorama vom Münchner Olympiapark bis zur Allianz Arena. Jochen Stutzky moderiert, zu Gast ist SPORT1 Kommentator Thomas Herrmann.

Der Countdown zum #titelduell in "Bundesliga Aktuell – Spezial" und "Bundesliga Aktuell"

Moderatorin Laura Papendick wird am morgigen Freitag live ab 18:30 Uhr in der 55-minütigen Talksendung "Bundesliga Aktuell – Spezial" den Countdown zum deutschen Clasico einläuten.

Zu Gast sind Christian Ziege, Europameister von 1996, sowie Ex-Bayern-Profi Valerien Ismael und Jörg Althoff (BILD). Wie ist die Verfassung des FC Bayern nach dem 5:4-Zittersieg im DFB-Pokal über Heidenheim einzuordnen?

Kann Dortmund in München bestehen und den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den FCB halten? In die Diskussion werden die Zuschauer interaktiv über die sozialen Netze eingebunden.

Um 23.30 Uhr folgt ein umfassendes Update zum Gipfel, zu Gast in "Bundesliga Aktuell" sind Stefan Kumberger und Holger Luhmann, Bayern- beziehungsweise Dortmund-Experte von SPORT1.