Von jetzt an kann sich der FC Schalke 04 ganz auf die Schlussphase in der Bundesliga konzentrieren. Nachdem die Königsblauen in dieser Woche im DFB-Pokal gegen Werder Bremen ausgeschieden sind, geht es nun darum, den Klassenerhalt zu sichern.

Das Abschneiden in der Partie gegen Eintracht Frankfurt könnte einen wichtigen Einfluss auf die späteren Spiele haben (Bundesliga, FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Huub Stevens nach Schalke-Sieg von Team überzeugt

Am vergangenen Spieltag beendete die Mannschaft von Huub Stevens eine Negativserie: Acht Spiele in Folge hatte die Mannschaft nicht gewonnen. Durch den Sieg beim Tabellenletzten Hannover 96 wurde ein Schlussstrich unter dieses Kapitel gezogen.

"In der Situation, in der wir uns befinden, darf man keine Leichtigkeit erwarten. Da muss gekämpft werden, und das haben die Jungs getan", sagte Stevens nach dem Erfolg.

Derzeit steht Schalke auf dem 14. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt sechs Punkte.

Gegner Eintracht Frankfurt kämpft hingegen um die europäischen Plätze. In der Rückrunde haben die Hessen noch nicht verloren, zuletzt fuhren sie fünf Siege in Folge ein. Auch das Spiel in der Hinrunde gegen Schalke konnten die Frankfurter gewinnen. Mit einem Auswärtssieg an diesem Wochenende könnte das Team seinen vierten Rang in der Tabelle festigen.

Abstiegskampf zwischen Wolfsburg und Hannover

Während zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 (Bundesliga, VfL Wolfsburg - Hannover 96 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) ein Regional-Derby stattfindet, geht es in einer weiteren Begegnung am Samstagnachmittag um den Klassenerhalt. Der VfB Stuttgart steht derzeit auf dem Relegationsplatz und der 1. FC Nürnberg auf dem ersten Abstiegsplatz (Bundesliga, VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

Das sind die Bundesliga-Begegnungen am Nachmittag:

