Borussia Mönchengladbach bangt im Saisonendspurt der Bundesliga um Patrick Herrmann und Tony Jantschke.

Herrmann (Oberschenkelprobleme) musste beim 2:2 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim ebenso in der Halbzeitpause ausgewechselt werden wie Jantschke (Knieprobleme).

"Wir wissen noch nicht, was mit ihnen am nächsten Wochenende ist", sagte Trainer Dieter Hecking.

Es geht noch um die Champions League

Der fünfmalige deutsche Meister gastiert am Samstag (Bundesliga: 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) beim stark abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg.

Für Gladbach geht es im Saisonendspurt noch um den Einzug in die Champions League.

Auf Platz vier und Eintracht Frankfurt fehlen nur zwei Punkte, die Hessen treten am Sonntagabend jedoch noch in Leverkusen an.