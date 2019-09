Wenn der FC Bayern am Samstagabend bei Spitzenreiter RB Leipzig antritt, dann steht für den Rekordmeister die erste echte Bewährungsprobe der Saison an. (Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern, Sa. ab 18.30 Uhr im Liveticker)

Trainer Niko Kovac verrät auf der Pressekonferenz die letzten Infos vor dem Kracher - JETZT im LIVETICKER.

(Hier aktualisieren)

Anzeige

+++ Technische Probleme +++

Offenbar gibt es technische Probleme. Noch geht es nicht los. "Ob die Leipziger dahinter stecken?", fragt ein Journalist.

+++ Kovac ist da +++

Die Pressekonferenz kann beginnen.

+++ Bayern ohne Goretzka +++

Die Bayern müssen weiterhin auf Leon Goretzka verzichten. Am Mittwoch teilten die Münchner mit, der ehemalige Schalker habe sich einer Operation am Oberschenkel unterzogen, bei der ein Bluterguss entfernt wurde. Damit dürfte Goretzka auch in den nächsten Spielen ausfallen.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

+++ Sticheleien im Vorfeld +++

Während der Länderspielpause zogen sich die Bayern- und Leipzig-Profis schon mit Sprüchen auf. "Serge kam nach seinem Tor zu mir und sagte: 'Am Samstag haue ich auch einen rein'", verriet Leipzigs Marcel Halstenberg am Montagabend in Belfast.