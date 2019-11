Nach der derben 1:5-Pleite bei Eintracht Frankfurt stellt sich beim FC Bayern vor allem eine Frage.

Ist Niko Kovac noch der richtige Trainer für den deutschen Rekordmeister?

SPORT1 hat zu dieser brisanten Frage die User befragt und die haben eine klare Meinung: am Sonntagmittag hatten bei der Umfrage 70 Prozent die Meinung, dass Kovac nicht mehr zu halten sei.

Anzeige

30 Prozent vertraten die Meinung, dass er nichts für die Bayern-Krise könne.

Nach SPORT1-Informationen hält der Klub allerdings vorerst an dem Coach fest - zumindest für die nächsten beiden Spiele, in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund.