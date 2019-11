Niko Kovac ist nach der blamablen Niederlage des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt schon sehr früh wieder am Trainingsgelände in München angekommen.

Bereits um 7.56 Uhr fuhr der Trainer des deutschen Rekordmeisters nach der 1:5-Pleite in der Säbener Straße vor und verschwand in der Tiefgarage.

Tags zuvor hatte der FCB via Twitter bereits mitgeteilt, dass das ursprünglich vor Sonntag geplante öffentliche Training kurzfristig abgesagt werden müsse.

Nach SPORT1-Informationen ging diese Absage nicht von den Bayern-Bossen aus. Diese dürften aber hinter verschlossenen Türen tagen, sofern dies nicht schon am Samstagabend geschah.

Auf Bayern warten wichtige Spiele

Die Bayern hatten sich am Samstag im Auswärtsspiel bei der Eintracht eine empfindliche Niederlage eingefangen. Nach einer frühen Roten Karten für Jerome Boateng (Notbremse) musste Kovacs Mannschaft weite Teile der Partie in Unterzahl bestreiten.

Für die Bayern stehen in der kommenden Woche zwei wichtige Spiele an. In der Champions League kann man sich gegen Olympiakos Piräus am vierten Spieltag der Vorrunde für die K.O.-Phase qualifizieren, am Wochenende wartet das wegweisende Duell mit Dauerrivale Borussia Dortmund.

In der Liga findet sich Bayern auf Rang vier wieder, Dortmund ist mit einem Zähler mehr erster Verfolger von Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach (Die Tabelle der Bundesliga).