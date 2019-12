Findet der FC Bayern München in die Erfolgsspur zurück?

Die Euphorie, die Hansi Flick mit seiner Siegesserie zum Amtsantritt ausgelöst hatte, erlitt durch die Niederlage gegen Bayer Leverkusen einen kleinen Dämpfer. Im Spitzenspiel bei Borussia Mönchengladbach soll daher unbedingt wieder ein Dreier her. (Bundesliga, 14. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Der Trainer selbst hingegen möchte die Niederlage nicht zu hoch hängen. "Ich bin nach den vier Siegen nicht ausgeflippt und das werde ich jetzt auch nicht", versuchte Flick, auf der Pressekonferenz nach dem Match Normalität herzustellen. In der Tat hat sich sein Team bei der Niederlage auch mehr als gut verkauft, mit einer besseren Chancenverwertung wäre der fünfte Sieg im fünften Flick-Spiel wohl auch nie in Gefahr gewesen. (SERVICE: Die Tabelle der Bundesliga)

Daher kommt dieser Dämpfer vielleicht zur rechten Zeit. Immerhin geht es nun gegen den aktuellen Tabellenführer und Angstgegner der letzten Jahre. Seit 2014 sammelte kein Team so viele Punkte gegen den Rekordmeister wie die Fohlen-Elf - 17 von 30 Punkten. Daher geht man am Niederrhein auch mit breiter Brust in das Match.

Ex-Gladbacher hegen Titelträume

"Wenn Borussia es hinbekommt, die Bayern am Sonnabend zu schlagen. Dann wird es schwer für die anderen Mannschaften", wagte Berti Vogts im Rahmen des 30. Mercedes-Benz-JuniorCups bereits einen kleinen Ausblick Richtung Meisterschaft. Auch Gladbach-Vize-Präsident Rainer Bonhof bezeichnete die Träume von der Meisterschaft in der Welt als "nicht verwerflich."

Daher ist es nun an Trainer Marco Rose, diese Euphorie etwas einzubremsen. "Es sind erst 13 Spiele gespielt. Wir tun gut daran, weiter von Spiel zu Spiel zu denken", mahnte er mit Hinblick auf die Saisonphase.

Personell kann Rose wieder auf einige Rückkehrer bauen. Matthias Ginter und Christoph Kramer werden wahrscheinlich in die erste Elf zurückkehren.

Voraussichtliche Aufstellung

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Benes, Zakaria - Herrmann, Embolo, Thuram

München: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Gnabry, Goretzka, Kimmich, Müller, Coutinho - Lewandowski

So können Sie Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München LIVE verfolgen

