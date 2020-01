Was für ein Debüt, was für eine Show!

Erling Haaland hat einen traumhaften Einstand bei Borussia Dortmund gefeiert.

Der Norweger, der in der Winterpause von RB Salzburg für 20 Millionen Euro zum BVB gewechselt ist, wurde im Spiel beim FC Augsburg in der 56. Minute eingewechselt und traf bereits in der 59. Minute zum zwischenzeitlichen 2:3 seiner Mannschaft.

Anzeige

Doch damit nicht genug. Der 19-Jährige erzielte mit seinen Treffern zum 4:3 (70.) und 5:3 (79.) einen Dreierpack für Dortmund.

Haaland war zuvor für Lukasz Piszczek eingewechselt worden.