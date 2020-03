Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den kompletten 26. Spieltags der Bundesliga wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Doch was machen nun die 18 Bundesliga-Klubs und ihre Spieler in der Zwangspause?

Einerseits müssen die Bundesligisten auf die Gesundheit ihrer Spieler und Mitarbeiter im Verein achten, andererseits muss irgendwie auch die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten werden, denn es könnte sein, dass noch einmal angepfiffen wird.

Anzeige

Das sind die Corona-Fahrpläne der 18 Bundesliga-Klubs:

BAYERN MÜNCHEN:

Der Trainingsplan wird wegen der Absage des Champions-League-Rückspiels gegen den FC Chelsea überarbeitet. Samstag und Sonntag war für die Spieler frei. Erst zu Wochenbeginn wird auch an der Säbener Straße über das weitere Vorgehen entschieden. Allerdings will der Klub die Spieler nicht in den Kurzurlaub schicken.

Spätestens Montagnachmittag sollen die Spieler erfahren, wie die kommenden Tage oder Wochen aussehen werden. Noch ist unklar, ob die Bayern weiterhin auf Trainingseinheiten an der Säbener Straße gänzlich verzichten oder die Spieler sich individuell und anhand von Trainingsplänen fit halten sollen.

BORUSSIA DORTMUND:

Training am Samstag, danach wurden drei freie Tage verordnet. Es gibt Vorsichtsmaßnahmen für die Spieler: Soziale Kontakte einschränken, keine Versammlungen, möglichst zuhause bleiben.

RB LEIPZIG:

Der Herbstmeister macht Sonntag und Montag frei. Ab Dienstag beginnen die Spieler wieder mit individuellen Laufeinheiten, ehe am Freitag das Mannschaftstraining startet. Alle Einheiten sind nicht öffentlich.

"Die Spieler bekommen individuelle Laufpläne mit. Dazu gibt es einen Verhaltenskatalog. Die Jungs sollen es vermeiden, mit größeren Menschengruppen wie in Kaufhäusern oder Restaurants in Kontakt zu kommen", sagte Sportdirektor Markus Krösche. "Wir möchten auch nicht, dass die Jungs sich treffen und mit 20 Leuten Playstation spielen."

Außerdem schickte RB alle Nachwuchsspieler aus dem Jugendinternat heim zu ihren Eltern.

Alle aktuellen Meldungen, Entwicklungen und Auswirkungen auf den Sport durch die Covid-19-Krise im Corona-Ticker!

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH:

Fortsetzung des Trainings, von Dienstag bis Donnerstag stehen vier Einheiten auf dem Programm, danach ist noch einmal drei Tage trainingsfrei. Die Spieler stehen auch nicht für Autogramme, Fotos oder Interviews zur Verfügung.

"Wir bitten Fans und Medien um Verständnis für diese Regelung, an der wir zum Schutz der Gesundheit der Spieler und aller Beteiligten weiter festhalten müssen", sagte Borussias Sportdirektor Max Eberl. Angesichts der aktuellen Entscheidungslage der DFL muss davon ausgegangen werden, dass das nächste Bundesligaspiel am 3. April bei Werder Bremen ansteht.

"Auf diesen Termin stellen wir momentan unsere Planungen ab", kündigte Eberl an: "Das Spiel in Bremen ist in drei Wochen, es macht also keinen Sinn, die Spieler jetzt für einen längeren Zeitraum in den Urlaub zu schicken." Dabei sei entscheidend, "die Mannschaft gesund und fit" zu halten. Gladbach will "gut vorbereitet sein, wenn wieder gespielt werden kann".

BAYER LEVERKUSEN:

Training am Samstag, danach Freistellung der Mannschaft bis einschließlich Dienstag. "Wir bereiten uns in Leverkusen intensiv auf das nächste derzeit geplante Spiel am 4. April gegen den VfL Wolfsburg vor. Testspiele gegen externe Gegner sind nicht geplant. Es gibt kein öffentliches Training, Pressekonferenzen sind nicht geplant", heißt es auf SPORT1-Nachfrage.

Außerdem teilt der Verein mit: "Die medizinische Betreuung der Spieler, Betreuer und natürlich auch die ihrer Familienangehörigen ist auf hohem Niveau wie immer. Aufgrund der besonderen Lage wurden Spieler und Mitarbeiter nochmals intensiv und umfangreich über das Coronavirus und die notwendigen hygienischen Verhaltensmuster informiert. Natürlich werden sofort entsprechende Tests durchgeführt, sollte es Hinweise auf eine Erkrankung geben. Derzeit gibt es innerhalb der Mannschaft und in deren Umfeld keine Erkrankungen am Coronavirus."

SCHALKE 04:

Freie Tage für die Spieler am Samstag und Sonntag, Laktattest am Montag. Anschließend "Home Office" für die S04-Profis. Zudem sollen alle Spieler in Gelsenkirchen und Umgebung bleiben und dürfen nicht verreisen, auch die ausländischen Spieler dürfen nicht in ihre Heimat zurück. Alle Spieler haben genaue Regeln und Verhaltensmaßnahmen in ihren Sprachen bekommen.

Nicht nur die Profis, sondern auch der Nachwuchs ist betroffen. Die "Knappenschmiede", das Nachwuchsleistungszentrum der Schalker, bleibt bis auf Weiteres geschlossen.

VFL WOLFSBURG:

Coach Oliver Glasner bittet seine Mannschaft erstmal weiter zum Training - das war auch am Wochenende so. Am Samstag ging es in den Kraftraum und am Sonntag wurde auf dem Platz gearbeitet. Das war aber zunächst die letzte Einheit. Bis einschließlich 22. März findet kein Mannschaftstraining mehr statt.

SC FREIBURG:

Am Sonntag und am Montag hat die Mannschaft frei. Die weitere Bewertung der Lage erfolgt nach der DFL-Krisensitzung am Montag. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie öffentliche Trainingseinheiten, Autogrammstunden oder Stadionführungen wurden bis auf Weiteres abgesagt.

TSG HOFFENHEIM:

Der Trainingsbetrieb wird nicht eingestellt. In welchem Umfang trainiert wird, soll aber zunächst mit dem Trainerteam und der medizinischen Abteilung besprochen werden.

1. FC KÖLN:

Nächstes Training am Dienstag.

Die Corona-Krise und die Sportwelt - alle Absagen, Themen, Interviews, Debatten hier in der Übersicht!

UNION BERLIN:

Das Überraschungsteam aus Köpenick will sich erst am Freitagnachmittag wieder zum Training versammeln. Bis dahin sollen die Spieler individuell arbeiten und möglichst nicht verreisen.

Man habe keine Reiseverbote ausgesprochen, betonte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert weiter, "aber es ist jedem klar, dass das kein Urlaub ist, sondern eine Unterbrechung der Saison. Viele Spieler haben ihre Familien hier, jeder der Jungs ist alt genug und hat genügend Kenntnis über die aktuellen Gegebenheiten. Jeder Spieler weiß, wie er sich zu verhalten hat."

EINTRACHT FRANKFURT:

Kein Mannschaftstraining in der kommenden Woche. Die Spieler bekommen individuelle Trainingspläne ausgehändigt und halten sich selbstständig im Austausch mit dem Trainerteam fit. Zudem wird den Spielern und dem Betreuerstab auferlegt, nicht zu reisen und sich in den eigenen Räumlichkeiten aufzuhalten.

HERTHA BSC:

Trainer Alexander Nouri gab dem Team bis einschließlich Montag frei. Ab Dienstag wird wieder normal trainiert - jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

FC AUGSBURG:

Der FCA hält den Trainingsbetrieb vorerst aufrecht, die Einheiten finden aber nicht öffentlich statt. Personenkontakte zur Mannschaft sollen auf ein Minimum reduziert werden, es werden auch keine Interviewtermine organisiert.

Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

FSV MAINZ 05:

Trainer Achim Beierlorzer gönnte seinen Spielern am Sonntag und Montag etwas Zeit zur Erholung. Ab Dienstag werden die Rheinhessen "bis auf Weiteres" auf nicht-öffentlichen Trainingsbetrieb umstellen.

FORTUNA DÜSSELDORF:

Samstag wurde trainiert, am Sonntag den Spielern frei gegeben. Öffentliche Trainingseinheiten wurden bis auf Weiteres gestrichen.

Am Freitag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) erst wenige Stunden vor dem Heimspiel der Düsseldorfer gegen den SC Paderborn den gesamten Liga-Betrieb in der Bundesliga sowie der 2. Liga vorläufig eingestellt. Fortuna-Coach Uwe Rösler nannte die Absage "die einzig richtige Entscheidung".

WERDER BREMEN:

Das Mannschaftstraining wurde für das Wochenende ausgesetzt, die Profis haben von Trainer Florian Kohfeldt individuelle Trainingspläne erhalten. Ludwig Augustinsson absolvierte laut Berichten Fitnesseinheiten auf dem Trainingsgelände des Weserstadions.

SC PADERBORN:

Nach dem ersten Coronafall der Bundesliga bei Verteidiger Luca Kilian setzt der Aufsteiger auf totale Abschottung. Das Tabellenschlusslicht verhängte eine 14-tägige häusliche Quarantäne für Teile der Mannschaft, führte 45 Tests bei Spielern und Mitarbeitern durch, stellte bis auf Weiteres den Trainingsbetrieb ein, schloss Geschäftsstelle und Fanshop. Mehr Abschottung geht nicht. Wer sich fit fühlt, trainiert individuell, etwa mit Hanteln und Spinning-Bike.