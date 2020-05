Es wird ernst für den deutschen Fußball.

Wochenlang haben Mitarbeiter der DFL ein Hygienekonzept für alle 36 Profiteams ausgearbeitet und dieses im Anschluss beim Gesundheits- und Arbeitsministerium vorgelegt.

Auch die Vertreter der Vereine trommelten für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs, um den finanziellen Schaden der Coronakrise in Grenzen zu halten.

Entscheidung am Mittwoch

Am Mittwoch ist es nun endlich soweit. In einer Videokonferenz beraten die Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer mit Kanzlerin Angela Merkel ab 11 Uhr über eine mögliche Wiederaufnahme der Saison.

Wann das Thema Bundesliga dabei auf der Tagesordnung steht, teilte das Bundeskanzleramt auf SPORT1-Nachfrage hin nicht mit.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters steht einem Anpfiff in den beiden höchsten deutschen Spielklassen aber nichts mehr im Weg. Demnach haben sich Vertreter von Bund und Ländern in der Vorbereitung auf die Konferenz bereits am Montag auf einen Start zum 15. Mai hin geeinigt.

Doch während noch vor einigen Tagen das überzeugende Konzept der DFL die meisten Beteiligten fest daran glauben ließ, dass in deutschen Stadien bald wieder der Ball rollt, haben der Fall Kalou und mehrere positive Corona-Tests Verunsicherung geschürt.

Kalous Video sorgte für Entsetzen

Hertha-Profi Salomon Kalou sorgte am Montag mit einem Facebook-Live-Video für bundesweite Empörung. Der 34-Jährige missachtete in der Kabine der Berliner zahlreiche Hygienevorschriften, klatschte mit Teamkollegen ab, filmte einen Corona-Test bei Mitspieler Torunarigha und beschwerte sich obendrein noch über Gehaltseinbußen.

Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ändert der Auftritt des Ivorers, der zu seiner Aktion im SPORT1-Interview Stellung bezog, jedoch nichts am Hygienekonzept der DFL. "Das grundsätzliche Konzept macht Sinn und kann auch Vorbild sein im Übrigen für andere Profisport-Bereiche. Aber dann muss es auch gelebt werden."

Stahmann: "Debatte hat Dämpfer erlitten"

Anja Stahmann, Bremer Senatorin und Vorsitzende der Sportministerkonferenz, sieht die Debatte um eine mögliche Wiederaufnahme der Bundesliga durch die Geschehnisse in Berlin dagegen deutlich beeinflusst.

"Der Fall zeigt, wie schwierig es im Einzelfall sein kann, alle Beteiligten von der Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen zu überzeugen – und die Maßnahmen dann auch konsequent durchzuhalten", sagte die Grünen-Politikerin im bei SPORT1. Die Debatte um die baldige Wiederaufnahme der Liga-Spiele hat durch den Vorgang jedenfalls einen deutlichen Dämpfer erlitten."

Dass alleine das Verhalten des inzwischen suspendierten Kalou den Neustart der Bundesliga gefährden könnte, glaubt Stahmann jedoch nicht.

"Ich meine, es darf nicht die ganze Liga unter dem Fehlverhalten einiger weniger leiden. Aber das Video macht deutlich, dass die Aufklärungsarbeit in die Mannschaften und das Umfeld dringend intensiviert werden muss. Ich weiß nicht, wie die Saison zu Ende gespielt werden soll, wenn auch nur eine Mannschaft ausfällt."

Keine Mannschaft darf ausfallen

Als bei den ersten flächendeckenden Tests in der Bundesliga und 2. Liga zehn Corona-Infizierte aufgedeckt wurden, musste nicht die gesamte Mannschaft in Quarantäne - dies könnte sich aber während des Spielbetriebs ändern.

"Positive Fälle sind erst einmal ein Beleg dafür, dass das Virus weiter verbreitet ist als viele annehmen. Entscheidend ist, dass nicht einzelne Spieler die ganze Mannschaft anstecken. Leider ist es einem Menschen, der sich gesund und fit fühlt, der keinerlei Symptome hat, nicht leicht, klar zu machen, dass er seine Umwelt trotzdem schützen muss. Für die Wiederaufnahme der Liga ist das aber essenziell. Wenn das nicht jeder Einzelne begreift, ist das Projekt zu Ende, bevor es angefangen hat", stellt die Senatorin klar.

Die Deutsche Fußball-Liga hat ihren nächsten Schritt indes bereits angekündigt. Am Donnerstag beraten die Profiklubs bei einer virtuellen Mitgliederversammlung über das weitere Vorgehen. Unabhängig davon, ob demnächst wieder der Ball rollt, oder nicht.