Vorstandsmitglied Oliver Kahn hat zu den aktuell diskutierten Transferthemen rund um den FC Bayern Stellung bezogen.

Allerdings erschweren auch die Auswirkungen der Coronakrise die Kaderplanungen beim Rekordmeister.

"Wir haben durch den Ausbruch der Krise gesehen wie verletzlich das System Profifußball ist. Ich glaube, dass sich sehr viele europäische Vereine sehr viele Gedanken machen", sagte Kahn bei Sky90: "Im Moment sind ganz andere Dinge zu bewältigen, bevor dieser Markt wieder anspringt und dann - wenn überhaupt - dort große Dinge passieren. Im Moment bin ich da skeptisch."

Kahn äußert sich zu Sané und Havertz

Auf die Frage, ob der FC Bayern im Sommer auch ohne Neuzugang auskommen könnte, sagte Kahn: "Das könnte eine Option sein."

Bei den aktuell hoch gehandelten Namen Leroy Sané und Kai Havertz rief Kahn zu Zurückhaltung auf. "Es sind alle gute beraten, den Ball flach zu halten", meinte der langjährige Bayern-Torhüter: "Sané hat im Moment einen Vertrag bei Manchester City. Er hat eine Verletzung hinter sich und versucht Stück für Stück wieder Anschluss zu finden."

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte sich am Samstag bezüglich einer möglichen Verpflichtung Sanés zuversichtlich gezeigt. "Wir haben mit Joshua Kimmich, Niklas Süle und hoffentlich David Alaba, Thiago und auch Leroy Sané eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, dass bei Bayern München gerade eine neue Ära beginnt", sagte Hoeneß im BR-Hörfunk.

Bleiben Thiago und Alaba? "Haben sehr gute Argumente"

Bei Thiago und David Alaba laufen weiterhin die Gespräche über eine Vertragsverlängerung.

"Ich glaube, wir als der FC Bayern haben sehr gute Argumente, die Spieler davon zu überzeugen, dass sie wissen, was sie bei uns haben", betonte Kahn. "Man weiß nie, was den Spielern so alles im Kopf herumgeht. Aber wir wissen was wir an ihnen haben."

Mit Alexander Nübel steht ein Neuzugang zur neuen Saison bereits fest. Eine Leihe ist aktuell kein Thema. "Das ist zum jetzigen Zeitpunkt absolut ausgeschlossen", betonte Kahn.