Seit Samstag gibt es beim FC Bayern gleich doppelten Grund zum Feiern - und das sogar noch vor dem anstehenden Pokalfinale!

Bevor das Profiteam der Münchner am Abend gegen Bayer 04 Leverkusen im Endspiel um den DFB-Pokal kämpft, hat der Klub einen zweiten Saisontitel bereits unter Dach und Fach. (DFB-Pokalfinale: Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern ab 20 Uhr im LIVETICKER)

Meister in Bundesliga und 3. Liga

Denn die Amateur-Mannschaft krönte sich am letzten Spieltag der 3. Liga nämlich zum Meister - wodurch es zu einem Novum kommt.

Noch nie zuvor konnte derselbe Verein in der gleichen Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der 3. Liga die Meisterschaft gewinnen, da noch nie eine Zweitvertretung den Drittliga-Titel holte.

Der Doppel-Titel der Bayern ist historisch!

"Kann man nicht hoch genug bewerten"

"Ich möchte der Mannschaft und dem Trainerteam mit Sebastian Hoeneß an der Spitze, sowie Jochen Sauer, dem Leiter des FC Bayern Campus, zu diesem außerordentlichen Erfolg im Namen des FC Bayern sehr herzlich gratulieren. Das war eine herausragende Leistung, die unsere zweite Mannschaft vollbracht hat. Es ist schade, dass sie nicht in die zweite Bundesliga aufsteigen können - verdient hätten sie es", sagte Karl-Heinz Rummenigge auf der Vereins-Website zum großartigen Erfolg in der 3. Liga.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic pflichtete dem Bayern-Boss bei: "Das ist ein Erfolg, den man nicht hoch genug bewerten und über den sich der gesamte FC Bayern freuen kann. Diese Meisterschaft ist ein Signal für alle Jungs, die bei uns im NLZ spielen und auch eine Verpflichtung."

Campus-Leiter Jochen Sauer ergänzte: "Meister in der 3. Liga, als Aufsteiger, das ist eine wahnsinnige Leistung – eine Sensation!"

Auch Frauen-Team jubelte bereits mit Profis

Bisher durfte nur das Frauen-Team zusammen mit den Bayern-Profis die Doppel-Meisterschaft feiern. In diesem Jahr sind also erstmals auch die Nachwuchstalente an der Reihe.

Die Frauen belegten in diesem Jahr nur den zweiten Rang hinter dem VfL Wolfsburg.

DFB-Pokal und CL-Titel noch möglich

Sollte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Samstagabend den DFB-Pokal gewinnen, kommt am selben Tag sogar noch ein weiterer Titel für die Münchner dazu.

Und dann gibt es ja auch noch in der Champions League die Chance auf den Sieg ...