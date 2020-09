"Eine Legende kehrt zurück!"

So begrüßte der FC Bayern am Dienstag Claudio Pizarro wieder in seinen Reihen. Der 41-Jährige Peruaner wird künftig als Botschafter der Münchner fungieren.

"Ich bin sehr glücklich, zum FC Bayern als Botschafter zurückzukehren. Es ist ein Traum, wieder in München zu sein", wird Pizarro in einer Pressemitteilung zitiert.

"Der FC Bayern wird immer als eine Familie bezeichnet, und genau so fühlt es sich an. Ich werde jetzt in meiner neuen Rolle wieder alles für diesen Verein geben - wie früher als Spieler."

Pizarro folgt Elber und Matthäus

Pizarro lief in seiner Karriere in über 300 Pflichtspielen für die Münchner auf und erzielte dabei 125 Tore. 2013 gewann der Torjäger mit dem FCB das Triple.

"Wir sind froh, Claudio Pizarro als Botschafter für den FC Bayern gewonnen zu haben. Claudio war als Spieler ein Publikumsliebling und genießt bei unseren Fans enorm hohe Wertschätzung", freut sich Bayerns Marketing-Vorstand Andreas Jung über den Klub-Zuwachs.

"Sein südamerikanisches Naturell hat er durch seine vielen Jahre in München mit einer Prise Bayern vermischt, und das alles macht ihn neben seinen tollen Erfolgen als Fußballer zu einem perfekten Repräsentanten für den FC Bayern."

Neben Pizarro sind bereits Giovane Elber, Lothar Matthäus und Bixente Lizarazu als Botschafter des Klubs tätig.