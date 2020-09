Thiago hat sich mit einem Abschiedsvideo vom FC Bayern verabschiedet.

Der Mittelfeldstar, dessen Wechsel die Münchner Verantwortlichen bereits bestätigt haben, wird zum FC Liverpool gehen.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

"Ich habe die schwierigste Entscheidung meiner Sportkarriere getroffen. Ich werde dieses Kapitel in diesem wunderbaren Klub, in dem ich seit sieben Jahren gewachsen bin, schließen", erklärte Thiago in einem Video, das er auf seinen sozialen Kanälen teilte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Thiago erklärt seinen Wechsel

Er habe "Triumphe, Freude und auch harte Zeiten" in München erlebt. Er sei als "junger Mann voller Träume" gekommen und "komplett erfüllt" gegangen.

"Hier habe ich es gelernt, eine Tradition zu respektieren und zu lieben, der ich nun Lebewohl sage, die ich aber nie vergessen werde: Das Mia san Mia", sagte Thiago: "Die Bayern-Familie hat mich so gut behandelt und in jeder Sekunde geliebt."

Er begründete auch seinen Entschluss, den Klub zu verlassen. "Meine Entscheidung hat allein sportliche Gründe. Als ein Fußballspieler will und brauche ich neue Herausforderungen, um mich weiterzuentwickeln, wie ich es hier gemacht habe."

"Bayern", schloss Thiago, "wird immer meine Heimat sein".

Rummenigge verkündete Thiago-Abgang

Am Donnerstag hatte Karl-Heinz Rummenigge das Ende des Transfer-Pokers verkündet.

"Ich kann bestätigen, dass sich der FC Bayern heute morgen final mit dem FC Liverpool über einen Transfer geeinigt hat. Das war der große Wunsch von Thiago", sagte der Bayern-Boss der Bild.

"Auf der einen Seite bedauere ich, dass mit Thiago sicherlich ein guter, großartiger Spieler mit dem wir das Triple gewonnen haben, den FC Bayern verlässt. Aber es war sein großer Wunsch zum Ende seiner Karriere nochmal was Neues zu machen. Diesem Wunsch haben wir nach langen internen Diskussionen entsprochen."

Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Liverpool etwa 30 Millionen Euro nach München überweisen. Nach SPORT1-Informationen war sich Thiago selbst ohnehin schon länger mit den Reds einig.

Die Verhandlungen sollen nun seit Montag an Fahrt aufgenommen haben, nachdem die Bayern betont hatten, den Deal bis zum Start der Bundesliga-Saison am Freitag abwickeln zu wollen.