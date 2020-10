Vier Neuzugänge hat der FC Bayern kurz vor dem Ende des Transferfensters an Land gezogen.

Nachdem am gestrigen Montag Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr vorgestellt wurden, stellen sich heute Rückkehrer Douglas Costa und Marc Roca den Fragen der Journalisten.

Auch sie werden begleitet von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

+++ Roca über seine Vorbilder und Stärken +++

"Ich habe viele Lieblingsspieler, die ich sehr bewundere. Xabi Alosno ist eines meiner großen Idole. Ich habe mich immer an ihm orientiert und mir seine Spielweise angeschaut. Ich bin ein Spieler, der wachsen und sich entwickeln möchte. Zu den Besten zu gehören, ist eines meiner Ziele."

+++ War das Hoeneß-Zitat noch ein Thema? +++

Costa: "Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Was passiert ist, ist vorbei für mich. Das ärgert mich nicht. Das Thema ist erledigt. Ich werde versuchen mein Bestes zu zeigen. Und dann wird sich zeigen, welche Rolle ich spiele."

+++ Gibt es Vorfreude auf den ersten Einsatz gegen Düren im Pokal? +++

"Ich habe große Lust zu spielen", sagt Roca. "Ich möchte die neuen Teamkameraden kennenlernen. Es ist egal, ob es dabei gegen einen Fünftligisten geht. Wir müssen unser Bestes geben." Costa ergänzt, er sei immer gerne auf dem Feld und sehr motiviert. Die Klasse des Gegners sei nicht wichtig. "Es ist wichtig für Bayern zu spielen und ich möchte das Beste zeigen."

+++Wie hat sich Costa verändert? +++

Costa: "Ich bin in Italien reifer geworden und habe noch härter an meinem Körper gearbeitet. Jetzt will ich einfach zeigen, was ich kann."

+++ War Hoeneß' Einschätzung falsch? +++

Salihamidzic: Der Charakter "ist eine Sache, worauf wir wirklich schauen. Aber wir haben nicht nur nach Charakter ausgesucht. Hier wird Fußball gespielt. Aber wir legen großen Wert darauf, dass die Spieler mit ihrer Mentalität, mit ihrem Charakter dazu passen. Wir sind überzeugt, dass wir Douglas wieder auf den Leistungsstand dessen bringen könne, was er hier schon geleistet hat."

+++ Costas Replik auf Hoeneß' Söldner-Kritik +++

"Ich habe noch nicht mit Hoeneß gesprochen. Aber es ist sehr wichtig. ich möchte das Beste von mir geben und mich voll einbringen in die Mannschaft und ihr helfen. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich geht, dass ich auch die nötige Fitness erreiche. Ich möchte mich beim FC Bayern weiterentwickeln."

+++ Salihamidzic lobt Roca und Costa +++

"Schon letzes Jahr hat mir Marc in unseren Gesprächen sehr gut als Typ gefallen. Seine fußballerischen Fähigkeiten, besonders seine Technik, sein Spielverständnis und sein vertikales Spiel werden uns bereichern. Er ist ein richtig guter Junge, passt mit seiner Mentalität richtig gut in unsere Mannschaft. Wir werden ihm hier die Möglchkeit geben, sich noch zu verbessern und weiterzuentwickeln. Douglas ist kein Neuzugang, Douglas ist ein alter Bekannter. Wir wissen, wie gut er spielen kann. Er hat hier hervorragende Leistungen gebracht. Er macht uns natürlich noch unberechenbarer auf den Außenpositionen. Er ist eine Waffe im Eins-gegen-eins. Er hat eine richtig gute Flanke. Er kann unserem Spiel Impulse geben. Er muss natürlich gesund bleiben. Dafür muss er topfit sein. Dafür werden Hansi Flick und sein Trainerteam sorgen."

+++ Costa zu seine Rückkehr +++

"Es ist alles so, wie ich es schon kannte. Hier wird mit großer Intensität trainiert. ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein."

+++ Roca über erste Eindrücke +++

"Ich bin sehr froh, hier zu sein, bei der großen Mannschaft. Es ist eine große Chance für mich, von großen Spielern zu lernen."

+++ Roca, Costa und Salihamidzic sind da +++

Die Protagonisten des Tages nehmen auf dem Podium Platz. Es kann losgehen.

+++ Wie erklärt Costa seine Rückkehr? +++

Eine Rückkehr des Brasilianers von Juventus zu den Bayern hatten nur wenige auf dem Zettel. Vor zwei Jahren war er für 40 Millionen Euro von den Münchnern zu den Bianconeri gewechselt - begleitet von einem wenig schmeichelhaften Kommentar von Uli Hoeneß, der ihm Söldnermentalität vorwarf. Es wird spannend, wie Costa diese Äußerung bewertet.

+++ Herzlich willkommen +++

Zwei Tage vor dem DFB-Pokal-Nachholspiel der ersten Runde gegen den 1.FC Düren (DFB-Pokal: 1. FC Düren - FC Bayern, Do., ab 19 Uhr live im TV auf SPORT1, im Stream und auf SPORT1.de) runden die Münchner die Vorstellung ihrer Neuzugänge ab. Choupo-Moting hat am Montag einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht, Bouna Sarr wirkte diesbezüglich noch ein wenig zurückhaltend.