Der FC Bayern kann am Samstag in Mainz (Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) vorzeitig die Meisterschaft eintüten. (So wird der FC Bayern heute Meister)

Im Hintergrund laufen aber bereits kräftig die Planungen für die nächste Saison, wenn die Münchner auch in der Champions League und im DFB-Pokal wieder nach dem Titel greifen wollen.

Eben jene Planungen waren unter anderem Thema im neuen SPORT1-Podcast Meine Bayern-Woche, der sich auch mit den Personalien Marc Roca und Bouna Sarr näher beschäftigte. (TRANSFERMARKT: Was läuft da mit Bayern und Draxler?)

Bei beiden Spielern gibt es allerdings unterschiedliche Pläne, wie SPORT1-Chefreporter Florian Plettenberg verrät.

So will sich der Spanier unbedingt bei Bayern durchsetzen. Wie sein Berater SPORT1 bestätigte, strebt Roca auch keine Leihe an. Allerdings spielt natürlich eine Rolle, was bei den Bayern auf der Trainerbank passiert.

Bayern will Sarr lieber verkaufen

Anders ist die Sachlage beim bisher enttäuschenden Rechtsverteidiger Sarr, dessen Management bereits in den kommenden Tagen Gespräche mit den Bayern-Verantwortlichen führen wird.

"Bouna Sarr hat den Anspruch zu spielen. Er weiß, dass er einen guten Langzeitvertrag bis 2024 hat. Da wird es in den nächsten Tagen Gespräche zwischen den Bayern und seinem Management geben", erklärte Plettenberg.

Die Münchner würden den 29-Jährigen bei einem entsprechendem Angebot gerne verkaufen, weshalb die aktuelle Tendenz eher Richtung Abschied geht. Am Ende wird aber auch hier wohl entscheiden, wie der neue Bayern-Trainer mit Sarr plant.

