Was für ein Paukenschlag nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern in Wolfsburg!

Cheftrainer Hansi Flick erklärte kurz nach Spielende, dass er den Rekordmeister im Sommer verlassen wolle.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte", erklärte er nach dem Spiel am Sky-Mikrofon. Eine Reaktion von Seiten der Bayern gab es bisher noch nicht.

Dafür sprachen bereits einige Spieler über den möglichen Abgang ihres Cheftrainers im Sommer.

SPORT1 fasst die Reaktionen zum Flick-Hammer zusammen.

Thomas Müller: "Er hat es nicht begründet. Er hat sehr viel Energie gelassen in den extrem intensiven eineinhalb Jahren. Um Trainer bei FC Bayern zu sein, da braucht man grundsätzlich ein dickes Fell. Man wird viel gefragt, man muss sich immer vor die Mannschaft stellen. Es waren intensive Zeiten."

Manuel Neuer: "Die Gründe sind für uns in erster Linie nicht so wichtig. Es war für uns alle eine emotionale Geschichte. Wir müssen das als Mannschaft jetzt erstmal verarbeiten. Wir hatten eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit gemeinsam. Für ihn war es ganz wichtig, dass er es uns persönlich sagt, bevor er es der Öffentlichkeit sagt. Das ist ein Zeichen dafür, dass unser Verhältnis sehr gut ist."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es ist beeindruckend, was er bei Bayern München geschafft hat. Er hat nicht wenige Leute überrascht, die ihm das in dieser Form nicht zugetraut hätten. Er ist ein großartiger Trainer, wir werden sehen, was er in Zukunft macht. Jeder Klub und jeder Verband kann sich glücklich schätzen, wenn er Hansi als Coach bekommt."

