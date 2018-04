Der FC Sevilla muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) bei Bayern München auf Simon Kjaer verzichten.

Der dänische Nationalspieler hat sich beim 0:4 der Andalusier bei Celta Vigo eine Muskelverletzung im rechten Bein zugezogen.

Mit Kjaer hatte Sevilla in der vergangenen Woche das Hinspiel 1:2 verloren. Er sei "traurig", dass er wegen der Verletzung "große Spiele" verpasse, sagte der frühere Wolfsburger (29): "Es ist frustrierend. Ich habe mich gut gefühlt, die Verletzung kam aus dem Nichts."

Correa ist fraglich

Auch sein Mitwirken im spanischen Pokalfinale am 21. April gegen den FC Barcelona ist gefährdet.

Noch nicht gesichert ist zudem der Einsatz von Joaquin Correa am Mittwoch in München. Der Flügelspieler, im Hinspiel gegen die Bayern ebenso in der Startelf, klagte nach dem Aufwärmen in Vigo über muskuläre Probleme und wurde kurzfristig aus der Anfangsformation gestrichen. Wieder dabei nach abgesessener Gelbsperre ist Mittelfeldregisseur Ever Banega.