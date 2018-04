Pep Guardiola hatte den Schuldigen für das Aus von Manchester City im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool schnell gefunden. Es war ein alter Bekannter: der Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz.

Sein Landsmann sei ein Unparteiischer, der stets das "Gegenteil sieht von dem, was die Leute sehen", sagte Guardiola nach dem 1:2 (1:0) im Rückspiel, dessen zweite Halbzeit er von der Tribüne aus ansehen musste. Er habe sein Team vor der Partie vor Lahoz gewarnt.

Seine Vorsicht vor Lahoz liegt in der Vergangenheit begründet. In der Gruppenphase hatte er dem SSC Neapel zwei Elfmeter zugesprochen. In der Vorsaison hatte der Schiedsrichter während Manchesters Achtelfinal-Duell gegen Monaco einen Elfmeter an Sergio Aguero nicht gegeben - City schied aufgrund der Auswärtstorregel aus.

"Es passieren wieder solche Sachen", sagte Guardiola mit Blick auf das Liverpool-Spiel. "Es ist übertrieben, mich vom Platz zu schicken - weil ich keine falschen Wörter gesagt habe", sagte Guardiola über seine Verbannung auf die Tribüne.

Sanes Tor nicht anerkannt

Zuvor war er wutentbrannt auf Lahoz losgegangen, weil dieser ein Tor des deutschen Nationalspielers Leroy Sane fälschlicherweise aberkannt hatte: "Ich sagte zu ihm, es war ein Tor, ich habe ihn nicht beleidigt. Ich war höflich, ich hatte Recht, aber Mateu Lahoz ist ein besonderer Typ, er mag es, anders zu sein, er mag es, etwas Besonderes zu sein."

Es sei ein "Unterschied, ob du mit einem 2:0 oder einem 1:0 in die Halbzeit gehst", sagte Guardiola, der mit City das Hinspiel 0:3 verloren hatte: "Wenn Teams gleich stark sind, ist der Einfluss dieser Entscheidungen so groß." Und für Guardiola waren die Entscheidungen seines Intimfeinds Lahoz diesmal einfach nur falsch.