Der Niederländer Björn Kuipers wird das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid pfeifen.

Dies gab die UEFA am Montag bekannt. Die Partie in der Allianz Arena findet am Mittwochabend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) statt, das Rückspiel am 1. Mai in der spanischen Hauptstadt.

Das dürfte zumindest kein schlechtes Omen für die Münchner sein, denn mit Kuipers als Schiedsrichter gab es ausschließlich Erfolgserlebnisse.

Zuletzt 2016 Bayern gepfiffen

Zuletzt hatte der 45-Jährige im April 2016 das Viertelfinal-Rückspiel der Bayern bei Benfica Lissabon geleite, in dem sich der deutsche Rekordmeister durch ein 2:2 nach einem 1:0 im Hinspiel fürs Halbfinale qualifizierte.

Davor pfiff er die Gruppenspiele des FCB 2013 gegen Manchester City (2013) und den SSC Neapel 2011 (3:2).

Allerdings flog Holger Badstuber im Spiel gegen die Italiener mit Gelb-Rot vom Platz flog und Bastian Schweinsteiger brach sich das Schlüsselbein.

Zudem war Kuipers Referee beim EM-Finalsieg der deutschen U 21 2009 gegen England (4:0), als die aktuellen Bayern-Profis Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng und Sandro Wagner in der Startelf standen.

Bis auf Badstubers Gelb-Rot alles im Griff

Bei der EM 2016 leitete der 43-Jährige außerdem das zweite deutsche Vorrundenspiel gegen Polen (0:0). Abgesehen von Badstubers Platzverweis gegen Neapel verliefen die Partien ohne nennenswerte Vorkommnisse, Kuipers hatte alles im Griff.

Schon bei der EM 2012 sowie der WM 2014 war er im Einsatz und er leitete im selben Jahr das Champions-League-Finale zwischen Real und Atletico Madrid (4:1 nach Verlängerung).

Kuipers stammt aus Oldenzaal in der Region Twente und ist Geschäftsmann.

Zum Job als Unparteiischer kam er mit 16 Jahren über seinen Vater: "Er war selbst Schiedsrichter und hat gesagt, ich solle nicht ständig motzen, sondern selbst mal pfeifen."

Im März 2005 gab er sein Debüt in der niederländischen Ehrendivision, schon ein Jahr später wurde er zum FIFA-Schiedsrichter befördert. Seit Januar 2009 gehört zu den so genannten „Elite-Schiedsrichtern“ der UEFA, die in besonders brisanten Begegnungen eingesetzt werden.

Kassai im Vorjahr in der Kritik

Davon geht man offenbar auch beim Duell zwischen Real und Bayern aus, nachdem es vor allem im Viertelfinal-Rückspiel beider Teams vor einem Jahr (4:2 für Madrid nach Verlängerung) zu zahlreichen umstrittenen Entscheidungen gekommen war.

So warf der Ungar Viktor Kassai Bayerns Arturo Vidal mit Gelb-Rot vom Platz, ließ aber Reals Casemiro für vergleichbare Fouls ungeschoren davonkommen. Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge wetterte seitdem mehrfach: „Wir sind beschissen worden.“

Auch Uli Hoeneß hatte nach dem 3:0 am Samstag in Hannover daran erinnert. "Ich bin ja normalerweise keiner, der über Schiedsrichter schimpft", meinte der Präsident. „Aber der hat ja nicht nur einen elementaren Fehler gemacht, sondern drei, vier. Und das war einfach mehr als peinlich."