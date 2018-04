Das Hinspiel des Halbfinal-Krachers zwischen dem FC Bayern und Real Madrid am Mittwoch (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER) rückt näher.

Trainer Jupp Heynckes und Innenverteidiger Jerome Boateng stellten sich auf der Pressekonferenz in der Münchner Allianz Arena den Fragen der Medien.

+++ Die PK ist beendet +++

Alle Fragen der Journalisten wurden beantwortet.

+++ Noch Frust über das unglückliche Ausscheiden 2017? +++

"Bei mir nicht. Es war vielleicht ein bisschen unfair, man sollte aber nicht zu sehr mit der Vergangenheit hadern."

+++ Boateng über Rummenigges Kritik in der vorigen Saison +++

"Ich bin noch immer auf dem Boden der Tatsachen. Er kann sagen, was er möchte. Ich habe mich in die Mannschaft zurückgekämpft."

+++ Boateng über Lewandowski-Gerüchte +++

"Er will auch unbedingt weiterkommen, seine Wechselgerüchte haben aber keine Auswirkungen auf die Mannschaft."

+++ Boateng über das Duell mit CR7 +++

"Ich freue mich darauf, gegen ihn zu spielen und mich mit den Besten zu messen."

+++ Boateng über Ronaldo und Co. +++

"Die Mannschaft ist sehr erfahren, sie haben eine gute Balance und viel Power in der Offensive. Sie haben nicht umsonst zweimal die Champions League gewonnen. Sie sind hart zu schlagen, aber wir sind selbstbewusst, sie schlagen zu können. Sie spielen sehr schönen Fußball, sind technisch begabt. Sie spielen seit einigen Jahren zusammen, sind sehr eingespielt."

+++ Boateng über Form unter Ancelotti und Heynckes +++

"Das lag nicht an Herrn Ancelotti. Ich war nicht richtig fit. Ich hatte mit Muskelproblemen zu kämpfen. Vorhin aber hat es Trainer Heynckes gut beschrieben: Ich bin wieder in Topform - so wie 2013. Der Trainer hat mir seit Herbst viel geholfen. Ich fühle mich wieder in Topform, und hoffe, der Mannschaft helfen zu können."

+++ Boateng über Rummenigge +++

"Ja, er hat Recht (dass wir Real schlagen können). Wir wollen ins Finale und sind gut drauf. Dafür werden wir alles tun."

+++ Boateng über Real +++

"Wir wollen gut stehen und unser Spiel spielen. Wir wissen, dass es schwierig wird, aber dass wir auch ein Team haben, mit dem wir sie schlagen können."

+++ Boateng über Ronaldo +++

"Er ist ein unglaublicher Athlet, was man ja sieht, wenn er ein Tor schießt und er seinen freien Oberkörper zeigt. Ein super Spieler, der fast keine Schwächen hat. Er ist stark im Torabschluss: rechter Fuß, linker Fuß, Kopfball. Und Real ist im Konter besonders gefährlich, vor allem bei den Spielern im Sturm. Wir können ihn aber nur als Team stoppen."

+++ Weiter geht's mit Boateng +++

Nach Trainer Jupp Heynckes spricht nun Innenverteidiger Jerome Boateng über die anstehende Mammutaufgabe.

+++ Heynckes über Teamspirit von 2013 und heute +++

"Ich habe meinen Führungsstil nicht geändert, auch wenn sich der Fußball seitdem weiterentwickelt hat. Auf dem Platz stehen aber immer Menschen - mit unterschiedlichen Charakteren, einer anderen Herkunft. Da kommt es immer auf die Mannschafts- und Menschenführung an, das ist meine Stärke. Ich habe es immer so gehalten, dass auch der 24. Spieler genauso wichtig ist wie der, der in der ersten Elf steht. Der Teamspirit ist ganz wichtig, um Erfolg zu haben. Aktuell haben wir eine überragende Stimmung im Team."

+++ Heynckes über Vidals Ausfall +++

"Arturo war und ist gerade für mich, der ihn schon in Leverkusen trainierte, ein ganz wichtiger Spieler. Es ist sehr schade, dass er ausfällt, gerade weil er ja schon mit Juventus in einem Finale stand."

+++ Heynckes über Boateng +++

"Im Oktober war Jerome nicht fit und verletzungsanfällig. Darum haben wir an seiner Physis gearbeitet und viel mit ihm gesprochen. Jetzt hat er fast wieder die Topform, die er 2013 hatte. Wir haben gemeinsam große Erfolge gefeiert. Jerome ist unheimlich leistungsstark und ist ein Leader der Mannschaft. Er geht vorneweg. Mit solchen Spielern kann man die Champions League gewinnen."

+++ Heynckes über CL-Titel mit Real +++

"Ich bin niemand, der zurückblickt. Ich habe mir nie die Spiele meiner Erfolge angeschaut. Aber natürlich habe ich noch die Erinnerungen in meinem Kopf: Das war ein großer Moment."

+++ Heynckes über Erfolg +++

"Wenn man fünfmal die Meisterschaft gewinnt, ist das sicher was anderes als wenn man sie zum ersten Mal gewinnt. Das ist bei Real mit den Champions-League-Erfolgen wohl auch so. Man freut sich erst wieder umso mehr, wenn man eine lange Durststrecke hatte."

+++ Heynckes über James +++

"Ich habe mit ihm viele und intensive Gespräche geführt. Er brauchte anfangs ein bisschen Zeit, um bei Bayern anzukommen. Er musste die Sprache lernen. Doch James hat einen einwandfreien Charakter und hat sich in München gut eingelebt. Jetzt ist er voll da, was man auch an seinen Leistungen auf dem Platz sieht."

"Als ich nach München gekommen bin, war er nicht gut drauf. Er war in keiner guten Form. Dann habe ich mich ihm angenommen. Jetzt ist er viel offener und vermittelt jetzt den Eindruck, dass er sich wohlfühlt. Das war ganz wichtig für seinen Integrationsprozess. Er ist ein fester Bestandteil unserer Mannschaft."

+++ Heynckes über James oder Thiago in der Startelf +++

"Da werde ich mir heute sicher noch Gedanken machen und gebe es morgen dann bekannt."

+++ Heynckes über die Aufstellung +++

"Dazu habe ich noch nie etwas vor dem Spiel gesagt und werde das auch weiterhin so handhaben. Ich habe mir meine Gedanken mit meinem Team gemacht, doch das entscheiden wir intern und gemeinsam - und zwar morgen."

+++ Heynckes über Alaba +++

"Bei David und Tolisso entscheidet es sich morgen früh, ob sie im Kader stehen."

+++ Heynckes über Real +++

"Das Spiel wird ein Genuss für den Fußball-Konsumenten. Beide spielen einen attraktiven Fußball. Für mich gibt es keinen Favoriten - aber ich habe ein gutes Gefühl."

+++ Heynckes über gute CL-Bilanz +++

"Wenn ich nicht immer konzentriert arbeiten würde, wären wir noch nicht Meister. Um ins Finale zu kommen, braucht man gute Spieler, die ein gutes Team formen. Man kann keine Champions League kaufen."

+++ Heynckes über das Ziel: Finale +++

"Ich liebe den Fußball. Wenn ich einen Job mache, tue ich das immer zu 100 Prozent. Um das Finale zu erreichen, muss es menschlich passen genauso wie sportlich. Dafür habe ich einen guten Staff und ein tolles Trainerteam. Es muss alles passen, denn im Halbfinale stehen vier Teams, die alle Chancen auf den Titel haben. Jetzt aber gilt volle Konzentration auf Real."

+++ Heynckes über würdige Bühne +++

"Das Duell gegen Real hat eine große Tradition. Das Halbfinale der Königsklasse bietet da natürlich eine große und würdige Bühne. Dafür leben Trainer, wie auch Spieler. Daher weiß ich das Ganze auch richtig einzuschätzen. Für die Fans ist das natürlich ein Höhepunkt. Ich bin aber ein sachlicher Mensch und weiß, das richtig einzuordnen. Auf beiden Seiten stehen Spieler mit Weltklasse."

+++ Heynckes über große Trainer und Zidane +++

"Ja, das stimmt. Ich traf schon einige Male auf große Trainer wie Arrigo Sacchi. Ich habe großen Respekt vor Zidane. Er ist ein unaufgeregter und guter Trainer. Ein Vorzeige-Coach. Menschlich sowie auch als Spieler und Trainer."

+++ Heynckes über Tausch Lewandowski/Ronaldo +++

"Das ist eine Frage für Journalisten, nicht für uns. Diese Frage stellt sich gar nicht (ob ich Robert gegen Cristiano tauschen würde)!

+++ Heynckes über Ronaldo +++

"Im Halbfinale sind nur Top-Teams. Roma hat Barcelona rausgeschmissen. Ich respektiere jede einzelne Mannschaft, somit auch jeden Spieler. Also auch Cristiano Ronaldo, der eine großartige Karriere vorzuweisen hat. In der Spielanalyse ist er natürlich ein Thema. Doch den Titel gewinnt die homogenste Mannschaft. Und nicht zu vergessen, wir haben Robert Lewandowski, der 39 Tore erzielt hat. Da muss ich fragen: Wie kann man Robert ausschalten?"

+++ Heynckes über die Schiris +++

"Ich muss sagen, dass ich mich in meiner gesamten Laufbahn gegenüber den Schiedsrichtergespannen immer objektiv verhalten habe. Ich kenne Herr Kuipers sehr gut und vertraue darauf, dass im Halbfinale der Champions League die besten pfeifen. Ich mache mir da keine Sorgen."

+++ Es geht los +++

+++ Alaba fehlt im Abschlusstraining +++

David Alaba ist beim Abschlusstraining des Rekordmeisters nicht dabei. Ob der Österreicher damit auch beim Hinspiel fehlen wird, steht aber noch nicht fest. Möglich ist, dass Alaba derzeit noch behandelt wird und später zum Training dazustößt.

Am Montag war der Linksverteidiger nach seinen Oberschenkelproblemen noch im Training dabei. Sind sie nun wieder schlimmer geworden? Darüber wird Jupp Heynckes auf der PK Auskunft geben können.