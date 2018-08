Am Donnerstag (18 Uhr im LIVETICKER) wird in Monaco die Gruppenphase der Champions League ausgelost.

Im Rahmen der feierlichen Zeremonie im Grimaldi Forum vergibt die UEFA außerdem zahlreiche Preise.

Unter anderem werden Europas Fußballer und Europas Fußballerin des Jahres gekürt.

Das erste Gruppenspiel findet am 18./19. September statt, das Ziel aller Teams ist das Endspiel am 1. Juni im Estadio Metropolitano von Madrid.

32 Teams in vier Töpfen

Vier deutsche Teams sind in der Vorrunde der Champions League vertreten: der FC Bayern, Borussia Dortmund, Schalke 04 und erstmals die TSG Hoffenheim.

Die insgesamt 32 Teilnehmer werden bei der Auslosung auf vier Töpfe verteilt, aus denen dann die Teams für die einzelnen Gruppen gezogen werden.

Neuling Hoffenheim befindet sich dabei im Topf 4 mit den nominell schwächsten Mannschaften. Den Kraichgauern drohen also extrem schwere Gegner.

Aber auch die anderen deutschen Teams können mit Lospech eine Hammergruppe erwischen.

SPORT1 hat die wichtigsten Infos zur Auslosung.

BVB in Topf zwei

Gezogen werden die Teams für die acht Vierergruppen aus vier Töpfen.

Der Titelverteidiger (Real Madrid), der Gewinner der Europa League (Atletico Madrid) sowie die Meister aus den sechs stärksten Ligen befinden sich in Topf eins.

Für die Töpfe zwei bis vier erfolgt die Zuordnung nach dem UEFA-Klubkoeffizienten.

Borussia Dortmund ist das am stärksten bewertete Team in Topf zwei. Schalke 04 wird aus Topf drei gezogen, Neuling TSG Hoffenheim aus Topf vier.

Jürgen Klopps FC Liverpool landete nach dem Playoff-Erfolg von Benfica Lissabon am Mittwochabend nur in Topf drei.

Nationale Duelle sind ausgeschlossen, ebenso wie Partien zwischen Teams aus der Ukraine und Russland.

Die Hammergruppen

Real Madrid, Manchester United, Inter Mailand - für Schalke könnte es ganz schwer werden.

Das Hoffenheimer Ziel, die Gruppenphase zu überstehen, könnte in einer Gruppe mit Barcelona, Tottenham Hotspur und der AS Monaco ebenfalls in weite Ferne rücken.

Borussia Dortmund geht immerhin ManUnited und den Spurs aus dem Weg. Allerdings droht ein Duell mit Jürgen Klopps FC Liverpool.

Dem FC Bayern winken reizvolle Duelle mit Ex-Trainer Carlo Ancelotti und dem SSC Neapel oder eben auch Jose Mourinhos Manchester.

Die Glückslose

Der "Joker" für Schalke, Dortmund und Hoffenheim heißt Lokomotive Moskau. Der Klub der Ex-Schalker Benedikt Höwedes und Jefferson Farfan ist das auf dem Papier schwächste Team aus Topf eins.

Der FC Brügge, die Young Boys Bern und Viktoria Pilsen (alle Topf vier) sollten für die Bayern, den BVB und Schalke keine große Hürde darstellen, der TSG könnten aus Topf drei Ajax Amsterdam oder ZSKA Moskau zugelost werden.

Wie gehabt funktioniert das Überwintern in Europa auch durch die Hintertür: Die Gruppendritten sind automatisch für das Sechzehntelfinale der Europa League gesetzt.

Die Töpfe im Überblick:

Topf 1:

Real Madrid

Atletico Madrid

FC Barcelona

Manchester City

FC Bayern München

Juventus Turin

Paris Saint-Germain

Lokomotive Moskau

Topf 2:

Borussia Dortmund

FC Porto

Manchester United

Schachtjor Donezk

SSC Neapel

Tottenham Hotspur

AS Rom

Benfica Lissabon

Topf 3:

Schalke 04

Olympique Lyon

AS Monaco

Ajax Amsterdam

ZSKA Moskau

FC Liverpool

FC Valencia

PSV Eindhoven

Topf 4:

Club Brügge

Galatasaray Istanbul

Young Boys Bern

Inter Mailand

TSG Hoffenheim

AEK Athen

Viktoria Pilsen

Roter Stern Belgrad

So können Sie die Champions-League-Auslosung live verfolgen:

TV: Eurosport und Sky Sport News HD

LIVESTREAM: Sky Go

LIVETICKER: SPORT1