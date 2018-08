Borussia Dortmund erwischt in der Champions League harte Lose, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke freut sich dennoch auf die Herausforderung. Sportdirektor Michael Zorc nimmt das Los Atletico Madrid mit Humor.

Der FC Bayern sieht sich klar in der Favoritenrolle. Zudem gibt es für Benedikt Höwedes ein Wiedersehen mit dem FC Schalke 04. Die TSG Hoffenheim geht ehrgeizig in die Debütsaison in die Königsklasse.

SPORT1 fasst die Stimmen zur Auslosung zusammen:

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Es ist schon eine ambitionierte Gruppe. Mit Monaco haben wir vor erst einem Jahr die Klinge gekreuzt. Es werden, hoffe ich, zwei normale Spiele, und dann werden wir schauen, wer dann den besseren Part hat. Wir freuen uns darauf. Brügge ist eine ambitionierte Truppe. Atletico ist eine Topmannschaft, ein spannendes Spiel, aber es ist mal was Neues."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund): "Das ist eine sehr anspruchsvolle Gruppe. Wie eigentlich immer führt uns eine Reise nach Madrid, aber diesmal zur Abwechslung nicht zu Real. Brügge ist eine tolle und erreichbare Destination für unsere Fans. Wir freuen uns sehr auf den Start in der Königsklasse."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Ein schweres Los mit starken Gegnern, allen voran Atletico, das eine sehr erfahrene und gut organisierte Mannschaft stellt. Gefolgt von Monaco, vorletzte Saison noch Manchester City ausgeschaltet und erst im Halbfinale gescheitert. Brügge besticht durch eine geschlossene Teamleistung und wie stark der belgische Fußball mittlerweile ist, hat die Nationalmannschaft bei der WM erneut bewiesen. Wir nehmen die Herausforderung gerne an."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): "Die Aufgabe ist alles andere als einfach. Trotzdem haben wir das Potenzial und die Qualität, diese Hürde zu nehmen. Wir freuen uns auf spannende Duelle."

Benedikt Höwedes (Lokomotive Moskau): "Gute Freunde kann niemand trennen. Freue mich sehr auf das Wiedersehen mit vielen Schalkern in der Königsklasse!"

Christian Heidel (Sportvorstand Schalke 04): "Eine ausgeglichene Gruppe. Der FC Porto ist ein Dauergast in der Champions League, Moskau ist sicher nicht einfach. Als Benedikt Höwedes zu Lok gewechselt ist, haben wir schon geflachst. Auch für Benni wird es ein tolles Ereignis sein, auf Schalke zu spielen. Das ist unser Ziel, da will man die Gruppenphase überstehen. Das wäre auch unser Ziel gewesen, wenn die großen Namen dabei gewesen wären."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Das ist eine sehr interessante und ausgeglichene Gruppe ohne klaren Favoriten. Wir freuen uns riesig auf die Spiele. Darauf haben wir richtig Bock."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern): "Auf Champions-League-Niveau gibt es keine leichten Gegner. Aber nach der Auslosung ist es unser Ziel, die Gruppe mit Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam und AEK Athen als Erster zu beenden!"

Andreas Jung (Marketingdirektor FC Bayern): "Das ist eine Gruppe, in der wir eine gute Chance haben weiterzukommen. Die Zielsetzung ist, immer so weit wie möglich zu kommen. Deswegen müssen wir auch durch die Gruppenphase kommen."

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandschef Bayern München): "Das ist eine attraktive Gruppe, auf die wir uns sehr freuen. Das Ziel ist natürlich das Achtelfinale, aber wir dürfen keinen dieser drei Gegner unterschätzen. Alle drei haben vergangene Saison in ihren Ligen bewiesen, wie stark sie sind, und wir müssen sehr konzentriert zu Werke gehen, wenn wir die nächste Runde erreichen wollen."

Alexander Rosen (Sportchef TSG Hoffenheim): "Manchester City ist einer der absoluten Topfavoriten. Das ist eine Mannschaft, die letztes Jahr in der Premier League Unglaubliches geleistet hat. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Dann haben wir noch zwei spannende und gute Gegner, gegen die wir uns aber auch durchaus etwas ausrechnen. Wir sind zum ersten Mal dabei und wir würden die Gruppenphase gerne überstehen. Wir sind natürlich nicht so vermessen, zu sagen, dass wir sie in jedem Fall überstehen werden. Aber wir sind ehrgeizig und treten an, um die Gruppenphase zu überstehen."

