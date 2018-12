Der brasilianische Superstar Neymar soll beim französischen Fußball-Meister Paris St. Germain nach seiner Oberschenkelverletzung in Kürze wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Das kündigte der deutsche PSG-Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:1 bei Racing Straßburg an.

"Es ist nichts Ernstes. Er wird Freitag oder Sonntag wieder mit allen trainieren", sagte der Coach. Entsprechend könnte Neymar im entscheidenden Champions-League-Gruppenspiel um den Einzug ins Achtelfinale am Dienstag bei Roter Stern Belgrad (Champions League: Roter Stern Belgrad - Paris St. Germain ab 21 Uhr im LIVETICKER) wieder zur Verfügung stehen.

Der Torjäger hatte PSG in Straßburg wegen Problemen in den rechten Adduktoren gefehlt. Die Verletzung hatte der 26-Jährige am vergangenen Wochenende beim 2:2 von Tuchels Team bei Girondins Bordeaux erlitten.