Im Süden bereitet sich der FC Liverpool auf den FC Bayern vor!

Am Montagnachmittag um 14.26 Uhr Ortszeit traf der Tross um Trainer Jürgen Klopp und Superstar Mo Salah in zwei schwarzen Bussen am John Lennon Airport in Liverpool ein. Von dort flog das Team nach Marbella.

Fünf Tage wird sich die Elf von Jürgen Klopp nun im Kurztrainingslager an der Costa Del Sol auf die Münchner vorbereiten. Am Dienstag der nächsten Woche steigt dann der Hinspielkracher im Achtelfinale der Champions League (Champions League: FC Liverpool - FC Bayern München ab 21 Uhr im LIVETICKER) an der Anfield Road.

Vor dem Abflug ließ Klopp sein Team noch einmal trainieren.

Shaqiri vor Rückkehr ins Team

Nach SPORT1-Informationen reist auch Xherdan Shaqiri mit in die sonnige Küstenstadt. Im Ligaspiel am vergangenen Samstag gegen Bournemouth (3:0) hatte der Ex-Münchner wegen Problemen an der Bauchmuskulatur gefehlt.

Insgesamt hat der FC Liverpool neun Tage Pause, um sich auf den Hit in der Königsklasse vorzubereiten. Grund: Am kommenden Wochenende steigt in England die 5. Runde des FA Cups. Die Klopp-Elf ist Anfang Januar bereits in Runde drei ausgeschieden.

Jürgen Klopp (l.) wirkte am Flughafen in Liverpool angespannt © Florian Plettenberg

Bayern muss in Augsburg ran

Für die Bayern hingegen steht am Freitagabend noch das Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Bundesliga: FC Augsburg - FC Bayern ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) an.

Ein Vorteil für Liverpool? Zumindest scheint der Sonnen-Trip kein schlechtes Omen zu sein. Bereits in der Vorsaison war Klopp mit seiner Mannschaft nach Marbella gereist, um sich auf die heiße Phase in der Königsklasse vorzubereiten. Mit Erfolg. Liverpool schaffte es bis ins Finale, scheiterte erst dann mit 1:3 gegen Real Madrid.