Max Meyer hat Schalke 04 nach der heftigen 0:7-Klatsche bei Manchester City mit Häme übergossen.

Der frühere Schalker postete auf seiner Instagram-Seite eine Story, in der er ein Bild von Christian Heidel mit der Unterschrift "GOAT" postete. GOAT bedeutet neben der wörtlichen Übersetzung "Ziege" auch "Greatest of all Time" (Der Größte aller Zeiten).

Hintergrund: Heidel war als Sportvorstand für den aktuellen Kader der Königsblauen verantwortlich, der nun blamabel in der Champions League scheiterte und in der Bundesliga im Abstiegskampf steckt. Meyer verließ Schalke vor der Saison ablösefrei gen Crystal Palace, nachdem Vertragsverhandlungen zwischen Meyer und Heidel angeblich aufgrund zu hoher Gehaltsforderungen gescheitert waren.

Meyer schiebt Foto von Ronaldo nach

Der frühere Mainzer Heidel, der im Sommer mit dem jetzt arg in der Kritik stehenden Trainer Domenico Tedesco verlängerte, ist mittlerweile zurückgetreten. Nachfolger des 55-Jährigen ist Jochen Schneider.

Meyer schob kurz nach seinem ersten Post ein Foto von Cristiano Ronaldo hinterher, der Juventus zeitgleich mit einem Hattrick im Alleingang ins Viertelfinale schoss und schrieb darunter: "Sorry, du warst gemeint." Auf dem Foto ist Ronaldo mit einem Ziegenbart zu sehen, darunter prangen ebenfalls die Buchstaben GOAT.

Mittlerweile hat der Mittelfeldspieler seine Storys wieder gelöscht.