Der FC Liverpool und Tottenham Hotspur bestreiten am 1. Juni das Finale der Champions League. Während sie in Europas Königsklasse die beiden besten Teams sind, führt das Duo auch ein Ranking in der heimischen Premier League an - wenn auch kein positives.

Laut einer inoffiziellen Studie des Online-Portals "FanChants", ist Liverpool das unbeliebteste Team in England - gefolgt von den Spurs.

Wie die Daily Mail von der Studie berichtet, richteten sich aus einem Archiv von über 26.000 Fangesängen die meisten gegen das Team von Jürgen Klopp (50). Tottenham folgt mit 42.

Manchester City vor United

Meister Manchester City belegt im Unbeliebt-Ranking derweil mit 39 Fangesängen gegen sich den dritten Rang, gefolgt von Stadtrivale Manchester United (34).

Insgesamt ist jedoch Leeds United das unbeliebteste Team in ganz England. So gehen ganze 117 Gesänge auf Kosten des Zweitligisten.

Liverpool dürfte das Ranking egal sein, wenn es am Samstag in Madrid den ersten Titel unter Klopp einfährt (LIVETICKER Champions-League-Finale: Tottenham Hotspur - FC Liverpool). In der Premier League waren die Reds mit nur einem Punkt Rückstand auf ManCity nicht Meister geworden.