Bayer Leverkusen hat für die Gruppenphase der Champions League 2019/20 ein hartes Los erwischt: Die Werkself trifft unter anderem auf schwere Brocken wie Atlético Madrid und Juventus Turin.

Sollte Leverkusen rund um Supertalent Kai Havertz die Gruppenphase überstehen und ins Achtelfinale einziehen, muss beinahe zwingend ein Sieg gegen den russischen Pokalsieger Lokomotive Moskau her. (Bayer Leverkusen gegen Lokomotive Moskau am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Denn in dieser Hammer-Gruppe ist das Auftaktspiel gegen Moskau vor heimischen Publikum die vermeintlich einfachste Aufgabe. Lokomotive hofft noch auf den Einsatz von Benedikt Höwedes. Der Weltmeister von 2014 hatte sich im Spiel gegen Sotschi eine Platzwunde direkt über dem linken Auge zugezogen.

Leverkusen nach Klatsche unter Druck

Die 0:4 Klatsche gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga am Samstag hat Leverkusen aber einen kleinen Dämpfer versetzt: "Wenn man so viele Fehler macht, verliert man ein Spitzenspiel", klagte Trainer Peter Bosz nach dem Spiel.

Gegen Lokomotive Moskau, die vergangene Saison mit fünf Niederlagen bei nur einem Sieg als Gruppenletzter in der Gruppenphase der Champions League scheiterten, soll ein Sieg her: "Da können wir wieder in die Spur kommen. Dafür brauchen wir aber eine bessere Leistung", sagte Sport-Geschäftsführer Rudi Völler.

Leverkusen nahm dagegen zuletzt 2016/17 an der Königsklasse teil. Damals scheiterte der Bundesliga Achtelfinale am späteren Champions-League-Sieger Real Madrid. Mit dem Einzug ins Achtelfinale wäre man bei Bayer angesichts dieser Gruppe aber sicher zufrieden.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky – L. Bender (c), Tah, S. Bender, Wendell – Demirbay, Baumgartlinger, Aranguiz – Bellarabi, Volland, Havertz

Lokomotiv: Guilherme – Ignatyev, Corluka (c), Höwedes, Rybus – Barinov, Krychowiak – Zhemaletdinov, Mario, Eder – Smolov

So können Sie Bayer Leverkusen gegen Lokomotive Moskau verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGo, DAZN

LIVETICKER: SPORT1.de

