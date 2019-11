Bayer Leverkusen hofft weiter auf den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale. (Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der Bundesligist gewann am Dienstagabend bei Lokomotive Moskau mit 2:0 (1:0), drehte in der Gruppe D den direkten Vergleich und hat das Überwintern in der Europa League schon sicher. Gewinnt am Abend (Anstoß 21.00 Uhr) allerdings Atletico Madrid bei Juventus Turin, ist das Aus in der Königsklasse vorzeitig besiegelt. (Die Tabellen der Champions League)

Am 5. Spieltag half Bayer bereits zum dritten Mal ein Eigentor: Es unterlief Rifat Schemaletdinow nach einem Eckball (11.). Sven Bender (54.) traf zum 0:2. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

