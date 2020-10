Knapp zwei Monate, nachdem die Bayern den Henkelpott in den Nachthimmel von Lissabon stießen, geht es schon wieder los.

Am Mittwoch startet der deutsche Rekordmeister in die Mission Titelverteidigung in der Champions League. Die Gruppenphase startet dabei mit einem Kracher gegen Atlético Madrid. (FC Bayern - Atlético Madrid am Mittwoch ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Neben Atlético befinden sich RB Salzburg und Lokomotive Moskau in der Bayern-Gruppe. Die Auftaktpartie ist sportlich also gleich wohl die größte Herausforderung. Für einen Bayern-Star ist stellt das Spiel außerdem ein emotionales Aufeinandertreffen dar: für Lucas Hernández.

Der Franzose war im Sommer 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético an die Säbener Straße gewechselt. Der Verteidiger hat ein schweres Jahr hinter sich, zu Beginn dieser Saison erkämpfte er sich allerdings einen Stammplatz auf der Position des linken Verteidigers.

Hernández wird den Journalisten Rede und Antwort stehen. Auch Bayern-Coach Hansi Flick ist dabei mit von der Partie. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER:

+++ Herzlich willkommen +++

Die Champions League geht wieder in die Vollen. Trainer Hansi Flick steht vor der Herausforderung, sein Personal ausreichend zu rotieren, ohne dafür Automatismen zu opfern. Wie er das machen will, verrät er womöglich heute.