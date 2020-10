Joshua Kimmich ist beim 2:1-Sieg des FC Bayern bei Lokomotive in der Champions League offenbar ein kleines Missgeschick unterlaufen.

Der 25-Jährige trug in der ersten Halbzeit ein minimal anderes Trikot als seine Teamkollegen. Anstatt in heller Neonfarbe wie bei den anderen Bayern-Stars prangte der Schriftzug des Sponsors auf Kimmichs Brust in schwarzen Lettern.

Wie das passiert ist, kann bislang nur spekuliert werden. Fest steht: In der Pause bemerkte Kimmich den Unterschied anscheinend und wechselte sein Shirt.

In der zweiten Halbzeit lief auch er mit einem großen orange-roten T und vier Punkten auf der Brust auf. In diesem Look erzielte der Mittelfeldspieler dann auch den Siegtreffer für die Münchner, die in Russland den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel feierten.